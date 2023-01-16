Омский животный мир лишился трех сибирских косуль

После закрытия сезона охоты на сибирскую косулю в ходе рейдовых мероприятий в Крутинском районе обнаружили место забоя косули, чуть позже полиция нашла еще два места забоя, уже вблизи села Рыжково, сообщает МВД России по Крутинскому району.