Омский животный мир лишился трех сибирских косуль

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
После закрытия сезона охоты на сибирскую косулю в ходе рейдовых мероприятий в Крутинском районе обнаружили место забоя косули, чуть позже полиция нашла еще два места забоя, уже вблизи села Рыжково, сообщает МВД России по Крутинскому району.
Сотрудники установили, что 33-летний житель села Искра Называевского района, в ночное время охотился в лесу и застрелил трех сибирских косуль из ружья ИЖ-27Е-1С. Полицейские изъяли три шкуры животных, а также нож, мясо животного, 12 копыт и внутренний сбой.
Вред животному миру Омской области составил 360 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Расследование уголовного дела идет полным ходом, сообщает пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира».