Омский «Авангард» всухую обыграл «Нефтехимик» на домашнем льду

Первый период начался бодро и резво: опасные моменты у ворот обеих команд оформились буквально с первых секунд матча. Затем гости немного «пошумели» в зоне «ястребов», однако Иван Телегин выбрался вперед, еще и удаление на себе заработал. На второй минуте этого «большинства» Арсений Грицюк с передачи Сергея Толчинского открыл счет в матче. На 10-й минуте Корбан Найт в гордом одиночестве — без ассистентов — удвоил преимущество омичей. Для этих голов «ястребам» понадобилось всего 4 броска.