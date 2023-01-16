Омский «Авангард» всухую обыграл «Нефтехимик» на домашнем льду

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
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Updated Сегодня, 16:46
В понедельник, 16 января, на льду G-Drive Арены омский «Авангард» принимал нижнекамский «Нефтихимик». Победу со счетом 3:0 праздновали хозяева.
Первый период начался бодро и резво: опасные моменты у ворот обеих команд оформились буквально с первых секунд матча. Затем гости немного «пошумели» в зоне «ястребов», однако Иван Телегин выбрался вперед, еще и удаление на себе заработал. На второй минуте этого «большинства» Арсений Грицюк с передачи Сергея Толчинского открыл счет в матче. На 10-й минуте Корбан Найт в гордом одиночестве — без ассистентов — удвоил преимущество омичей. Для этих голов «ястребам» понадобилось всего 4 броска.
Второй период начался в равной игре, – опасные моменты и тут и там, несколько удалений, которые в большинстве случаев заканчивались игрой в формате 4 на 4. Под конец второй двадцатиминутки омичи немного подсели, но выстояли и ушли на второй перерыв все с тем же комфортным счетом - 2:0.
В финальном отрезке игры нижнекамцы попробовали давить, «ястребы» огрызались и отбивались, а на 56-й минуте встречи отправили в ворота гостей третью шайбу. С передачи Рида Буше и Алексея Береглазова отличился Владимир Ткачев.
Под занавес встречи «Нефтихимик» получил шанс забить хотя бы гол престижа, заработав большинство, однако гости тут же сфолили сами и до финальной сирены команды доигрывали в формате 4 на 4, который стал уже четвертым в этом матче.
Итог игры: «Авангард» обыгрывают «Нефтихимик» со счетом 3:0, одерживает 9 победу в 11 последних матчах, а Василий Демченко записывает на свой счет очередной «сухарь».
Уже через день, — 18 января, «Авангард» ждет в гости магнитогорский «Металлург».