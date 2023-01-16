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Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Омичи могут остаться без телевидения

Сегодня, 03:26
Фото: Город55
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Сегодня сразу в нескольких населенных пунктах региона возможны перерывы в трансляции телерадиосигнала.

В Российской телевизионной и радиовещательной сети сообщили о кратковременных перерывах в трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными станциями.

В частности перебои в работе телевизора и радио возможны в селе Вольное Полтавского района и в самом районном центре Полтавка с 11 до 17 часов по омскому времени, а также селе Екатеринославка Шербакульского района с 11 до 17 часов и в Шербакуле с 9 до 15 часов по омскому времени.

Перерывы в трансляции телерадиосигнала возможны и в Омске с с 5 утра до 14 часов дня и с 14 до 16 часов по местному времени.

Как пояснили в РТРС в это время на станции будут проходить профилактические и другие плановые работы.

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Полтавский район#Шербакульский район#Телевидение#Отключение
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