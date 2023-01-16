Омичи могут остаться без телевидения

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В Российской телевизионной и радиовещательной сети сообщили о кратковременных перерывах в трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными станциями.
В частности перебои в работе телевизора и радио возможны в селе Вольное Полтавского района и в самом районном центре Полтавка с 11 до 17 часов по омскому времени, а также селе Екатеринославка Шербакульского района с 11 до 17 часов и в Шербакуле с 9 до 15 часов по омскому времени.
Перерывы в трансляции телерадиосигнала возможны и в Омске с с 5 утра до 14 часов дня и с 14 до 16 часов по местному времени.
Как пояснили в РТРС в это время на станции будут проходить профилактические и другие плановые работы.