Омичи могут остаться без телевидения

В частности перебои в работе телевизора и радио возможны в селе Вольное Полтавского района и в самом районном центре Полтавка с 11 до 17 часов по омскому времени, а также селе Екатеринославка Шербакульского района с 11 до 17 часов и в Шербакуле с 9 до 15 часов по омскому времени.