Омичам рассказали, как можно заразиться новым штаммом коронавируса «кракен»

При этом, как сообщили в Роспотребнадзоре, сейчас определенная иммунная защита к коронавирусу есть почти у каждого человека. Поэтому новых штаммов бояться не надо, но соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны, все же стоит.