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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Омичам рассказали, как можно заразиться новым штаммом коронавируса «кракен»

Сегодня, 06:02
Фото: 1MI
Собрали ответы на самые популярные вопросы о новом вирусе.

В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме коронавирусной инфекции «Кракен», как он передается и чем опасен для омичей.

Итак «Кракен» или вариант XBB.1.5, — это «рекомбинантная» подлиния «Омикрона». От последнего новый штамм благодаря «удачной» мутации, отличается чересчур повышенной скоростью распространения, которая существенно выше, чем у всех предыдущих видов коронавирусной инфекции.

«По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяющийся», – пояснили в Роспотребнадзоре РФ.

Как и другие ОРВИ штамм «Кракен» передается воздушно-капельным путем. При этом в группе риска находятся дети, пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.

При этом, как сообщили в Роспотребнадзоре, сейчас определенная иммунная защита к коронавирусу есть почти у каждого человека. Поэтому новых штаммов бояться не надо, но соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны, все же стоит.

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Коронавирус#Заболеваемость#Вирус
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