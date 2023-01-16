Омичам рассказали, как можно заразиться новым штаммом коронавируса «кракен»

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме коронавирусной инфекции «Кракен», как он передается и чем опасен для омичей.
Итак «Кракен» или вариант XBB.1.5, — это «рекомбинантная» подлиния «Омикрона». От последнего новый штамм благодаря «удачной» мутации, отличается чересчур повышенной скоростью распространения, которая существенно выше, чем у всех предыдущих видов коронавирусной инфекции.
«По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяющийся», – пояснили в Роспотребнадзоре РФ.
Как и другие ОРВИ штамм «Кракен» передается воздушно-капельным путем. При этом в группе риска находятся дети, пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.
При этом, как сообщили в Роспотребнадзоре, сейчас определенная иммунная защита к коронавирусу есть почти у каждого человека. Поэтому новых штаммов бояться не надо, но соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны, все же стоит.