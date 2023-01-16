Меры в отношении России со стороны США посчитали невыгодными для ЕС

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на публикацию в издании Global Times.
В материале издания отмечается, что порядка 49% участников проведенного опроса отметили: на экономику Европы санкции против РФ со стороны США оказывают «крайне негативное» влияние. Порядка 26% респондентов считают, что европейские страны «поступают не очень умно», вводя по примеру США санкции против России, 23% опрошенных заявили, что Евросоюз втянут в конфликт намеренно.
Порядка 37% опрошенных европейцев считают, что украинский кризис разрешится полностью в 2023 году.