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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Меры в отношении России со стороны США посчитали невыгодными для ЕС

Сегодня, 13:46
Фото: pxhere.com
По мнению половины населения ЕС, антироссийская политика, которую проводит США, невыгодна и вредна на экономики Евросоюза.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на публикацию в издании Global Times.

В материале издания отмечается, что порядка 49% участников проведенного опроса отметили: на экономику Европы санкции против РФ со стороны США оказывают «крайне негативное» влияние. Порядка 26% респондентов считают, что европейские страны «поступают не очень умно», вводя по примеру США санкции против России, 23% опрошенных заявили, что Евросоюз втянут в конфликт намеренно.

Порядка 37% опрошенных европейцев считают, что украинский кризис разрешится полностью в 2023 году.

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