Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В свое время арктические сорта «черного золота» предназначались для поставок европейским странам. Нефть марки Arco Российская Федерация экспортировала в Нидерланды и Великобританию, пишет Общественная служба новостей.
В минувшем году Россия начала поставлять арктическую нефть в Индию. В ноябре 2023 года ее общий объем достиг 6,67 миллиона баррелей.
Следует отметить, что арктические марки энергоносителя применяются при производстве резины и в ряде высокотехнологичных секторов промышленности. Такая нефть выступает также в качестве хорошего сырья для выработки более качественного дизеля. Это связано со значительным количеством серы в ее составе.
Напомним, ранее стало известно о планах Ирана по ограничению поставок нефти по невысокой стоимости для Сирии. Энергоноситель вдвое подорожал при этом для Дамаска. Официальный Тегеран потребовал от Дамаска оплачивать поставки сырья заблаговременно, отклонив запросы на кредит.
Тегеран акцентировал внимание на отсутствии каких-либо причин для поставок Сирии нефти по низкой цене.