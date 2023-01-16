Китай начал закупать у России редкую арктическую нефть

Следует отметить, что арктические марки энергоносителя применяются при производстве резины и в ряде высокотехнологичных секторов промышленности. Такая нефть выступает также в качестве хорошего сырья для выработки более качественного дизеля. Это связано со значительным количеством серы в ее составе.