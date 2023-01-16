Жалобы на холод в омских квартирах дошли до прокуратуры

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:45
В прокуратуре Омской области заинтересовались холодными квартирами омичей в период сильных морозов с 9 по 11 января текущего года.
«Организована проверка соблюдения требований законодательства о теплоснабжении, в ходе которой будет дана оценка деятельности ресурсоснабжающих и управляющих организаций по соблюдению параметров тепла в связи с низкими температурами в первой половине января текущего года», – пояснили Городу55 в надзорном ведомстве.
Напомним, в сильные морозы, которые накрыли Омск и область, жители многоквартирных домов в Омске начали массово жаловаться на холод в квартирах.
По информации региональной прокуратуры, во время проверку также будет исследовано как содержатся и ремонтируются объекты коммунальной инфраструктуры.