Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Жалобы на холод в омских квартирах дошли до прокуратуры

Сегодня, 04:38
Фото: 1MI
Иллюстрация
В ведомстве инициировали проверку ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

В прокуратуре Омской области заинтересовались холодными квартирами омичей в период сильных морозов с 9 по 11 января текущего года.

«Организована проверка соблюдения требований законодательства о теплоснабжении, в ходе которой будет дана оценка деятельности ресурсоснабжающих и управляющих организаций по соблюдению параметров тепла в связи с низкими температурами в первой половине января текущего года», – пояснили Городу55 в надзорном ведомстве.

Напомним, в сильные морозы, которые накрыли Омск и область, жители многоквартирных домов в Омске начали массово жаловаться на холод в квартирах.

Ниже нормы. Омские следователи прошлись по домам, где жаловались на холод в квартирах
Узнать подробнее

По информации региональной прокуратуры, во время проверку также будет исследовано как содержатся и ремонтируются объекты коммунальной инфраструктуры.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Холод#Морозы#Отопление#Прокуратура
Подпишитесь
Смертельный пожар, дело на «Кипишную» стримершу, аномальные морозы в Омской области
Вчера, 10:34
Омичи могут остаться без телевидения
Сегодня, 03:26
Бастрыкин проконтролирует уголовное дело о пожаре, где погибла омичка и трое детей
Сегодня, 04:20
Шок. «В куске хлеба попался гвоздь». Омичка поведала о невероятном обеде в больнице
Вчера, 12:11
Удалили 15 килограммов. Омичка жила с огромной опухолью несколько лет
Вчера, 10:57
Рабочая неделя встретит омичей комфортной температурой и снегом
Сегодня, 02:51