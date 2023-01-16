Государственная тайна. В 2022 году омичи массово попадали под статьи за разглашение

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:55
Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила, сколько людей было привлечено ведомством к ответственности за нарушение правил защиты информации в 2022 году по региону.
23 должностных и 2 юридических лица при проведении работ нарушали правила, связанные с использованием и защитой гостайны. В их числе руководители и сотрудники строительных, транспортных, предприятий ОПК, ВУЗов, а также картографы и геодезисты.
46 должностных лиц привлекали к административной ответственности за нарушение требований о защите гостайны. Среди них руководители и сотрудники территориальных органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов.
Кроме того, из-за отсутствия лицензии на работу с информацией, составляющей государственную тайну, привлечен к ответственности руководитель картографической омской организации.
УФСБ России по Омской области внесли 61 представление в адрес организаций об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, и 57 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.