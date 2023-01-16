Эксперт заявила об отсутствии связи между употреблением специй и похудением

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Она пояснила, что регулярное употребление приправ и специй может способствовать лишь поддержанию нормальной массы тела и метаболизма. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
Одновременно с этим врач предостерегла от бесконтрольного добавления специй во все блюда, так как это может привести к обострению хронических или возникновению острых заболеваний органов пищеварения и другим проблемам со здоровьем.
Она отметила, что безопасно для организма можно употреблять не более 10–15 граммов свежего и 0,2–0,5 грамма сухого острого перца в день.