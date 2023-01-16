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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Эксперт заявила об отсутствии связи между употреблением специй и похудением

Сегодня, 14:04
Фото: piqsels.com
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова объяснила, что добавление острых специй в еду не способствует похудению, это утверждение является не более чем мифом.

Она пояснила, что регулярное употребление приправ и специй может способствовать лишь поддержанию нормальной массы тела и метаболизма. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Одновременно с этим врач предостерегла от бесконтрольного добавления специй во все блюда, так как это может привести к обострению хронических или возникновению острых заболеваний органов пищеварения и другим проблемам со здоровьем.

Она отметила, что безопасно для организма можно употреблять не более 10–15 граммов свежего и 0,2–0,5 грамма сухого острого перца в день.

#Общество
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