Эксперт рассказала, кто поможет с управлением «бесхозных» домов

Об этом заявила председатель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская, пишет INFOX.ru со ссылкой на «Парламентскую газету». Она отметила, что ранее такие дома шли «в нагрузку» к тем зданиям, от которых можно было получить прибыль и таким образом пытались решить этот вопрос.