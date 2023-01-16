Эксперт рассказала, кто поможет с управлением «бесхозных» домов

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Об этом заявила председатель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская, пишет INFOX.ru со ссылкой на «Парламентскую газету». Она отметила, что ранее такие дома шли «в нагрузку» к тем зданиям, от которых можно было получить прибыль и таким образом пытались решить этот вопрос.
Председатель думского Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и несколько его коллег предложили решение этой проблемы. Пахомов рассказал, что гарантирующие управляющие организации (ГУО) должны войти в состав саморегулируемых организаций, управляющих многоквартирными домами.
При этом уточняется, что ГУО, это не обязательно компания, которая будет создана полностью с государственным или муниципальным финансированием. Стать ГУО также смогут частники, исполнившие требования закона и утвержденных Правительством норм.
Законопроект предполагает, что что статус будет присваиваться региональными властями на 5 лет. Для его получения компания должна будет пройти открытый конкурс среди членов специально создаваемых саморегулируемых организаций.
Планируется, что ГУК будут брать в управление многоквартирные дома, собственники которых не выбрали способ управления, если дом остался без управления после лишения лицензии УК, или же после признания дома подлежащим сносу.
Кто-то должен заниматься обслуживанием жилого фонда, хоть это и маловыгодно финансово, отметил Пахомов. Речь об аварийных, оставшихся без управлениях домах и малонаселенных новостройках.
Возмещать недополученную прибыль от управления таким жильем ГУО будут местные власти посредством субсидий. Это касается также долгов потребителей за ЖКУ.
Потерять статус компания может из-за неоднократного нарушения правил содержания жилого фонда, выявленные в ходе проверок.