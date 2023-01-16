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Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Эксперт рассказала, кто поможет с управлением «бесхозных» домов

Сегодня, 15:40
Проблема с управлением таких домов появилась сравнительно недавно. Дело в том, что их никто не хочет брать в управление, так как это невыгодно.

Об этом заявила председатель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская, пишет INFOX.ru со ссылкой на «Парламентскую газету». Она отметила, что ранее такие дома шли «в нагрузку» к тем зданиям, от которых можно было получить прибыль и таким образом пытались решить этот вопрос. 

Председатель думского Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и несколько его коллег предложили решение этой проблемы. Пахомов рассказал, что гарантирующие управляющие организации (ГУО) должны войти в состав саморегулируемых организаций, управляющих многоквартирными домами.

При этом уточняется, что ГУО, это не обязательно компания, которая будет создана полностью с государственным или муниципальным финансированием. Стать ГУО также смогут частники, исполнившие требования закона и утвержденных Правительством норм.

Законопроект предполагает, что что  статус будет присваиваться региональными властями на 5 лет. Для его получения компания должна будет пройти открытый конкурс среди членов специально создаваемых саморегулируемых организаций.

Планируется, что ГУК будут брать в управление многоквартирные дома, собственники которых не выбрали способ управления, если дом остался без управления после лишения лицензии УК, или же после признания дома подлежащим сносу.

Кто-то должен заниматься обслуживанием жилого фонда, хоть это и маловыгодно финансово, отметил Пахомов. Речь об аварийных, оставшихся без управлениях домах и малонаселенных новостройках.

Возмещать недополученную прибыль от управления таким жильем ГУО будут местные власти посредством субсидий. Это касается также долгов потребителей за ЖКУ.

Потерять статус компания может из-за неоднократного нарушения правил содержания жилого фонда, выявленные в ходе проверок.

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