Экс-мэр омского Называевска ответит в суде за жуткий пожар, спаливший почти 100 домов

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:05
В Называевском городском суде началось рассмотрение уголовного дела экс-мэра города Виктора Лупиноса и бывшего начальника Называевского района электрических сетей производственного отделения Западные электрические сети ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» Евгения Шаламова. Под уголовное преследование по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» эта парочка попала после жуткого пожара 6 мая прошлого года, который уничтожил 97 домов.
.«По версии следователей СКР по Омской области, мэр Называевска, отлично зная о введении особого противопожарного режима, не обеспечил должным образом выполнение первичных мер пожарной безопасности, в том числе своевременную уборку мусора и сухой растительности, но при этом утвердил паспорт безопасности населенного пункта, где были прописаны недостоверные сведения», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
Между тем ранее Лупинос уже привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о пожарной безопасности. В частности, территориальным отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Называевскому району мэрии города выдавалось соответствующее предписание, а Называевской межрайонной прокуратурой – направлялись представления об устранении всех нарушений.
Что касается Шаламова, то он, по мнению следствия, не обеспечил надежность работы и технического обслуживания электрических сетей, а также своевременную уборку сухой травы возле трансформаторной подстанции и охранной зоны воздушной электролинии.
Все эти действия и бездействия в итоге привели к тому, что 6 мая 2022 года на трансформаторной подстанции в Называевске произошло короткое замыкание, из-за которого загорелась сухая трава, а затем огонь перекинулся на жилые дома.
Напомним, в результате того пожара дотла выгорело 97 жилых домов, без крыши над головой осталось 115 человек, а материальный ущерб превысил 192 млн рублей.
«Для обеспечения возмещения ущерба в ходе расследования уголовного дела судом наложен арест на 2 земельных участка, 2 автомобиля, доли в жилых помещениях и оружие, принадлежащее обвиняемым», – пояснили в региональной прокуратуре.
На самом первом заседании по делу гособвинитель огласил существо предъявленного обвинения, а также допросил 10 потерпевших.
Сами обвиняемые вину в инкриминируемых деяниях не признают.