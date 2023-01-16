Большегруз снес 4 автомобиля. На трассе в Омской области произошло страшное ДТП

Предварительно сотрудники полиции установили, что 36-летний водитель фуры Volvo около 763 километра автодороги Челябинск — Новосибирск проехал на «красный», столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 50-летнего мужчины, а после наехал на стоящие автомобили Mitsubishi Outlander, Honda Fit и Toyota Vitz.