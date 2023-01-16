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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Большегруз снес 4 автомобиля. На трассе в Омской области произошло страшное ДТП

Сегодня, 08:26
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

В Омской области на федеральной трассе столкнулись 5 автомобилей

ДТП с пострадавшими и последующим летальным исходом произошло на трассе Челябинск — Новосибирск.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила о массовом ДТП, произошедшем на трассе Челябинск — Новосибирск. Информация об аварии поступила в 09:20. 

Предварительно сотрудники полиции установили, что 36-летний водитель фуры Volvo около 763 километра автодороги Челябинск — Новосибирск проехал на «красный», столкнулся с  «ГАЗелью» под управлением 50-летнего мужчины, а после наехал на стоящие автомобили Mitsubishi Outlander, Honda Fit  и Toyota Vitz.

В результате ДТП двое водителей из доставлены в медучреждение: 37-летняя женщина из автомобиля  автомобиля Mitsubishi Outlander и 61-летний мужчина из автомобиля Toyota Vitz.  Мужчина в последствии скончался.

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшей аварии, инициирована проверка.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области
#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Происшествия#Омская область#Авария#Грузовик#ДТП со смертельным исходом#Массовое ДТП
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