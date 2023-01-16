Большегруз снес 4 автомобиля. На трассе в Омской области произошло страшное ДТП

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила о массовом ДТП, произошедшем на трассе Челябинск — Новосибирск. Информация об аварии поступила в 09:20.
Предварительно сотрудники полиции установили, что 36-летний водитель фуры Volvo около 763 километра автодороги Челябинск — Новосибирск проехал на «красный», столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 50-летнего мужчины, а после наехал на стоящие автомобили Mitsubishi Outlander, Honda Fit и Toyota Vitz.
В результате ДТП двое водителей из доставлены в медучреждение: 37-летняя женщина из автомобиля автомобиля Mitsubishi Outlander и 61-летний мужчина из автомобиля Toyota Vitz. Мужчина в последствии скончался.
Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшей аварии, инициирована проверка.