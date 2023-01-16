Бастрыкин проконтролирует уголовное дело о пожаре, где погибла омичка и трое детей

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Председатель СК России александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о страшном пожаре в селе Белоусовка Павлоградского районе, где погибла 40-летняя женщина и трое ее маленьких детей.
«В результате пожара в частном доме погибла женщина и трое ее дочерей в возрасте 2, 7 и 8 лет. Предварительно, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки, а причиной смерти людей стало сильное задымление и как следствие острое отравление продуктами горения». – пояснили городу55 в СКР по Омской области.
Вчера в СКР по Омской области по факту этой трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проверку проводит и региональная прокуратура.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», – сообщила старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Напомним, что еще один ребенок из этой семьи, - 10-летний мальчик, в момент трагедии находился у бабушки.