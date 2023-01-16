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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

«Алкогольной Сибирской Группой» теперь руководят из Подмосковья

Сегодня, 05:57
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
иллюстрация
Место директора заняла управляющая компания, зарегистрированная в Рузском районе.

В руководстве «Алкогольной Сибирской Группы» произошли заметные изменения. Еще на прошлой неделе ООО «АСГ-Омск» руководил Сергей Николаев, а теперь его место заняла управляющая компания ООО «АСГ», зарегистрированная в Рузском районе Московской области. Правление УК возглавляет Елена Столбовских, которая прежде два месяца занимала в ней должность генерального директора (с 11 ноября 2020 года по 11 января 2021-го).

АСГ — один из крупнейших производителей алкоголя в России. Его главные активы — Омвинпром, расположенный в Омске, и Рузский купажный завод в Подмосковье. Входящее в эту бизнес-группу омское ООО на 100% принадлежит Ларисе Стрелец, его доходы за 2021 год составили почти 360 млн рублей.

 

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#Николай Эйхвальд#Экономика#Новости#АСГ
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