«Алкогольной Сибирской Группой» теперь руководят из Подмосковья

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
В руководстве «Алкогольной Сибирской Группы» произошли заметные изменения. Еще на прошлой неделе ООО «АСГ-Омск» руководил Сергей Николаев, а теперь его место заняла управляющая компания ООО «АСГ», зарегистрированная в Рузском районе Московской области. Правление УК возглавляет Елена Столбовских, которая прежде два месяца занимала в ней должность генерального директора (с 11 ноября 2020 года по 11 января 2021-го).
АСГ — один из крупнейших производителей алкоголя в России. Его главные активы — Омвинпром, расположенный в Омске, и Рузский купажный завод в Подмосковье. Входящее в эту бизнес-группу омское ООО на 100% принадлежит Ларисе Стрелец, его доходы за 2021 год составили почти 360 млн рублей.