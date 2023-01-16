«Алкогольной Сибирской Группой» теперь руководят из Подмосковья

В руководстве «Алкогольной Сибирской Группы» произошли заметные изменения. Еще на прошлой неделе ООО «АСГ-Омск» руководил Сергей Николаев, а теперь его место заняла управляющая компания ООО «АСГ», зарегистрированная в Рузском районе Московской области. Правление УК возглавляет Елена Столбовских, которая прежде два месяца занимала в ней должность генерального директора (с 11 ноября 2020 года по 11 января 2021-го).