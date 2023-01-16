Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

12 детей с ОРВИ оказались в реанимациях при омских больницах

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI
иллюстрация
Заболеваемость ОРВИ в Омской области снизилась, но в отделениях интенсивной терапии под наблюдением врачей находится еще 12 несовершеннолетних.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что омичи стали реже обращаться за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Областной минздрав сообщил о снижении сезонной заболеваемости на аппаратном совещании 16 января. Сейчас «простудными» инфекциями болеет 46,7 человек на каждые 10 тыс. населения. Значительно снизилось количество болеющих вирусами негриппозного происхождения.

Первый замминистра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев сообщил, что за первые недели 2023 года показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом снизились во всех возрастных группах.

«По коронавирусной инфекции также ситуация относительно стабильная. За прошедшую неделю зарегистрировано 159 случаев заболевания. За этот же период 167 пациентов снято с наблюдения и выписано домой. Сейчас в стационарах находится 70 человек», — прокомментировал эпидобстановку в регионе Андрей Сухарев

Тем не менее, в отделениях интенсивной терапии под наблюдением врачей находится 12 детей, все в стабильном состоянии, без необходимости подключения к ИВЛ. 

Новая напасть. В Омской области спрогнозировали замену штаммов гриппа
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Дети#Общество#Новости#Омск#Омская область#Медицина#ОРВИ#Реанимация
Подпишитесь
Омскому КМХЦ вчинили иск на 90 миллионов рублей
Сегодня, 11:06
Помыться не получится. Горожан предупредили об отключении воды в центре Омска
Сегодня, 08:39
Жестокость или каприз? Омский минздрав рассказал, почему ребенок в больнице голодал
Сегодня, 07:42
В Омске в 2022 году цены на землю за городом упали в 6 раз
Сегодня, 10:31
Уборка снега и грязи. Омские дороги пополнятся круглогодичной спецтехникой
Сегодня, 10:43
В Омской области похоронят погибшего на специальной военной операции
Сегодня, 07:13