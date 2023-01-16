12 детей с ОРВИ оказались в реанимациях при омских больницах

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что омичи стали реже обращаться за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Областной минздрав сообщил о снижении сезонной заболеваемости на аппаратном совещании 16 января. Сейчас «простудными» инфекциями болеет 46,7 человек на каждые 10 тыс. населения. Значительно снизилось количество болеющих вирусами негриппозного происхождения.