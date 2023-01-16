12 детей с ОРВИ оказались в реанимациях при омских больницах

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что омичи стали реже обращаться за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Областной минздрав сообщил о снижении сезонной заболеваемости на аппаратном совещании 16 января. Сейчас «простудными» инфекциями болеет 46,7 человек на каждые 10 тыс. населения. Значительно снизилось количество болеющих вирусами негриппозного происхождения.
Первый замминистра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев сообщил, что за первые недели 2023 года показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом снизились во всех возрастных группах.
«По коронавирусной инфекции также ситуация относительно стабильная. За прошедшую неделю зарегистрировано 159 случаев заболевания. За этот же период 167 пациентов снято с наблюдения и выписано домой. Сейчас в стационарах находится 70 человек», — прокомментировал эпидобстановку в регионе Андрей Сухарев
Тем не менее, в отделениях интенсивной терапии под наблюдением врачей находится 12 детей, все в стабильном состоянии, без необходимости подключения к ИВЛ.