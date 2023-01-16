100 часов убирал снег. Житель Исилькуля отработал езду без прав

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
По решению суда житель Исилькульского района обязуется отработать 100 часов по благоустройству родного города за управление транспортным средством после лишения водительских прав, сообщили в пресс-службе судебных приставов.
Ведомственные сотрудники вели контроль за отбыванием обязательных работ, следили за дисциплиной и количеством отработанных часов на месте назначенного наказания, которые назначили по согласованию с органами ФССП России. В случае уклонения от обязательных работ, должнику будет грозить административная ответственность по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ.
Под контролем сотрудников ведомства назначенное наказание отбыто в муниципальном ресурсоснабжающим предприятии, где главной задачей была уборка снега. Решение суда исполнено.