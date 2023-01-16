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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

100 часов убирал снег. Житель Исилькуля отработал езду без прав

Сегодня, 11:10
Фото: Город55

Омича заставили благоустраивать родной город за езду без прав

Наказание отбыто под присмотром судебных приставов.

По решению суда житель Исилькульского района обязуется отработать 100 часов по благоустройству родного города за управление транспортным средством после лишения водительских прав, сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Ведомственные сотрудники вели контроль за отбыванием обязательных работ, следили за дисциплиной и количеством отработанных часов на месте назначенного наказания, которые назначили по согласованию с органами ФССП России. В случае уклонения от обязательных работ, должнику будет грозить административная ответственность по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ.

Под контролем сотрудников ведомства назначенное наказание отбыто в муниципальном ресурсоснабжающим предприятии, где главной задачей была уборка снега. Решение суда исполнено.

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#Ксения Карагодина#Лишение прав#Омск#Омская область#Россия#Новости#Общество#Город#Суд
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