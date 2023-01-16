100 часов убирал снег. Житель Исилькуля отработал езду без прав

Ведомственные сотрудники вели контроль за отбыванием обязательных работ, следили за дисциплиной и количеством отработанных часов на месте назначенного наказания, которые назначили по согласованию с органами ФССП России. В случае уклонения от обязательных работ, должнику будет грозить административная ответственность по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ.