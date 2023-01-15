За чужой счет. Омичи нашли банковскую карту и пошли на шопинг

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Полиция объявила в розыск двух мужчин. Их подозревают в хищении денег. Подробности пояснили в пресс-службе ведомства.
40-летняя омичка потеряла банковскую карту. Позже выяснилось, что ею в магазине расплачивались двое неизвестных. сумма ущерба — 9 000 рублей.
Полиция опубликовала снимки с камер видеонаблюдения в магазине. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 79-31-02, 8-960-992-92-58 или 102.