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Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

За чужой счет. Омичи нашли банковскую карту и пошли на шопинг

Сегодня, 03:33
Фото: 1MI
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Двое омичей оплатили свои покупки чужой банковской картой

Подозреваемых разыскивает полиция.

Полиция объявила в розыск двух мужчин. Их подозревают в хищении денег. Подробности пояснили в пресс-службе ведомства.

40-летняя омичка потеряла банковскую карту. Позже выяснилось, что ею в магазине расплачивались двое неизвестных. сумма ущерба — 9 000 рублей.

Полиция опубликовала снимки с камер видеонаблюдения в магазине. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 79-31-02, 8-960-992-92-58 или 102.

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Фото: УМВД России по Омской области
#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Полиция#Кража#Деньги
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