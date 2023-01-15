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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

«Я в шоке». Омичка пожаловалась на жестокое отношение к сыну в детской больнице

Сегодня, 13:07
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка рассказала, как ее сын остался без ужина в детской больнице

Горожане разделились во мнениях по поводу ситуации.

«Сказать, что я в шоке, не сказать ничего», — так начинается длинный пост возмущенной омички в паблике «Омск ВК». Женщина рассказала о ситуации со своим сыном, который лежал в Детской городской больнице № 3.

Мальчика госпитализировали после вызова «скорой помощи» 11 января. 13 числа, в пятницу, ребенок остался без ужина. «С 17 часов я с ним на постоянном созвоне, слышу только, что ужина еще не было. В седьмом часу вечера оказалось, что ужин прошел и как-то мимо детей», — сказано в посте.

В палате с мальчиком находились еще трое детей, их тоже не позвали. Тогда решено было обратиться за помощью к медсестре, чтобы разогреть домашнюю еду. Медик отказала. «Ребенок принимает такие серьезные препараты, которые пить нужно строго после еды», — написала мама мальчика, ссылаясь на диагноз сына.

Женщина пыталась поговорить с медсестрой по громкой связи, в ответ услышала, что еду для пациентов не греют. После телефонной ссоры ребенка забрали домой, в больницу приехал отец мальчика. «Он съел шесть котлет! С картошкой и отварными овощами. До этого были слезы, никак не могли успокоить», — подытожила омичка.

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря: одни встали на защиту медсестер, мол, дети сами не слышат, когда зовут на ужин, не разогревать же всем еду, не положено; другие — посоветовали обратиться в минздрав, администрацию больницы и в прокуратуру.

Напомним, это не первая новость, которая касается приемов пищи в больницах Омска. Ранее мы рассказывали, как омичка обнаружила гвоздь в куске хлеба на обеде.

«В куске хлеба попался гвоздь». Омичка поведала о невероятном обеде в больнице
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#Общество#Город#Новости#Омск#Больницы#Дети#Жалобы#Соцсети
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