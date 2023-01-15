«Я в шоке». Омичка пожаловалась на жестокое отношение к сыну в детской больнице

Мальчика госпитализировали после вызова «скорой помощи» 11 января. 13 числа, в пятницу, ребенок остался без ужина. «С 17 часов я с ним на постоянном созвоне, слышу только, что ужина еще не было. В седьмом часу вечера оказалось, что ужин прошел и как-то мимо детей», — сказано в посте.