«В куске хлеба попался гвоздь». Омичка поведала о невероятном обеде в больнице

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Омичка рассказала в социальных сетях о неприятном обеде в инфекционной клинической больнице № 1, что на Перелета, 7а. Там женщина лежит вместе с сыном. Пост опубликовали в группе «ЧП Омск».
«Нам принесли обед и в куске хлеба мне попался гвоздь, или что-то похожее на него», — описывает возмущенная омичка. У пользователей она поинтересовалась куда жаловаться: минздрав или хлебозавод?
Также женщина опасается, что железки могут попасться детям. Фото необычной пищевой добавки тоже было опубликовано. Правда, хлеба на снимке нет.
Пользователи в комментариях пошутили на тему недостатка железа в организме женщины. Однако многие отнеслись к вопросу серьезно, переживая за пациентов, которым может оказаться любой. Автору поста посоветовали написать отказ от госпитализации и долечиваться дома, а также обратиться на горячую линию Роспотребнадзора и минздрава.