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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

«В куске хлеба попался гвоздь». Омичка поведала о невероятном обеде в больнице

Сегодня, 12:11
Фото: 1MI
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Омичка пожаловалась на гвоздь в куске хлеба на обеде в больнице

Вся информация известна только со слов автора поста в социальных сетях.

Омичка рассказала в социальных сетях о неприятном обеде в инфекционной клинической больнице № 1, что на Перелета, 7а. Там женщина лежит вместе с сыном. Пост опубликовали в группе «ЧП Омск».

«Нам принесли обед и в куске хлеба мне попался гвоздь, или что-то похожее на него», — описывает возмущенная омичка. У пользователей она поинтересовалась куда жаловаться: минздрав или хлебозавод?

Также женщина опасается, что железки могут попасться детям. Фото необычной пищевой добавки тоже было опубликовано. Правда, хлеба на снимке нет.

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Фото: скрин паблика ЧП Омск

Пользователи в комментариях пошутили на тему недостатка железа в организме женщины. Однако многие отнеслись к вопросу серьезно, переживая за пациентов, которым может оказаться любой. Автору поста посоветовали написать отказ от госпитализации и долечиваться дома, а также обратиться на горячую линию Роспотребнадзора и минздрава.

#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Соцсети#Жалобы#Больница#Здравоохранение
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