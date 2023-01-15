«В куске хлеба попался гвоздь». Омичка поведала о невероятном обеде в больнице

Пользователи в комментариях пошутили на тему недостатка железа в организме женщины. Однако многие отнеслись к вопросу серьезно, переживая за пациентов, которым может оказаться любой. Автору поста посоветовали написать отказ от госпитализации и долечиваться дома, а также обратиться на горячую линию Роспотребнадзора и минздрава.