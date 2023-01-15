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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Умер известный омский врач-инфекционист Сергей Бельцев

Сегодня, 07:35
Фото: 1MI
иллюстрация
На 69-м году жизни.

12 января на 69-м году жизни скончался врач-инфекционист Сергей Бельцев. Об этом сообщает облправительство.

В 1976 году Сергей Дмитриевич окончил лечебный факультет мединститута. С 1978 по 1983 работал врачом в инфекционной городской больнице. В 1983 году был назначен заведующим отделением, а в 1984 стал исполняющим обязанности главного врача.

Город55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Дмитриевича.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Врач#Смерть
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