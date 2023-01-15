Умер известный омский врач-инфекционист Сергей Бельцев

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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12 января на 69-м году жизни скончался врач-инфекционист Сергей Бельцев. Об этом сообщает облправительство.
В 1976 году Сергей Дмитриевич окончил лечебный факультет мединститута. С 1978 по 1983 работал врачом в инфекционной городской больнице. В 1983 году был назначен заведующим отделением, а в 1984 стал исполняющим обязанности главного врача.
Город55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Дмитриевича.