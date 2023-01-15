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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Удалили 15 килограммов. Омичка жила с огромной опухолью несколько лет

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские онкологи успешно удалили 15-килограммовую опухоль

Операция была сложная. Пациентка долго откладывала визит к врачу.

Омские онкологи провели необычную операцию. Омичке удалили огромную опухоль. Подробности истории сообщает минздрав.

Несколько лет назад у пациентки обнаружили миому матки. Врачи сказали, что опухоль доброкачественная, но все же предложили сделать операцию. Женщина не решалась ложиться на хирургический стол. Опухоль не росла и не беспокоила.

В 2019 году омичка пережила сильный стресс, тогда она почувствовала, что миома начала увеличиваться. «Затем грянул ковид и стало не до операций. Когда уже стали появляться боли, тяжесть в животе, ноющие ощущения, поняла, что терпеть дальше нельзя», — рассказала пациентка.

Удалить столь большое новообразование сложно. Врачи допускали вероятность саркомы, то есть злокачественной опухоли. «Обычно опухоли гигантских размеров вырастают в яичниках. Миому таких размеров я в своей карьере видел всего один раз, это — второй», — поделился заведующий гинекологическим отделением онкодиспансера Андрей Доронин.

Опухоль заняла всю брюшную полость, оттеснила все органы кверху, лежала на аорте и полой вене, затрагивала почечные артерии и вены. Вес опухоли — 15 килограммов. Несмотря на сложность, операция прошла успешно.

Позже выяснилось, новообразование было доброкачественным. Пациентка почувствовала себя лучше уже через пару дней.

Напомним, миома матки может встречаться в любом возрасте, она медленно развивается и может влиять на работу других органов. Быстрорастущая опухоль рискует оказаться саркомой. Поэтому медики советуют не пренебрегать своим здоровьем и наблюдаться у врачей.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Минздрав#Медицина#Здравоохранение
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