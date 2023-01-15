Удалили 15 килограммов. Омичка жила с огромной опухолью несколько лет

В 2019 году омичка пережила сильный стресс, тогда она почувствовала, что миома начала увеличиваться. «Затем грянул ковид и стало не до операций. Когда уже стали появляться боли, тяжесть в животе, ноющие ощущения, поняла, что терпеть дальше нельзя», — рассказала пациентка.