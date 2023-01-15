Смертельный пожар, дело на «Кипишную» стримершу, аномальные морозы в Омской области

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В ночь на 15 января в Павлоградском районе Омской области произошел пожар. Огонь охватил частный дом в деревне Белоусовка. Погибли 40-летняя женщина и три ее дочери двух, семи и девяти лет. Площадь пожара — 100 «квадратов». Ход проверки взяла на контроль прокуратура. Мы публикуем фото и видео с места трагедии:
В деревню выехал губернатор Александр Бурков, там он провел заседание оперативного штаба. Семье погибших пообещали оказать всю необходимую помощь. К обеду воскресенья СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Городу55 стали известны эксклюзивные подробности о жизни семьи:
Первая рабочая неделя 2023 года началась с аномальных холодов. В понедельник рано утром из-за погоды перекрыли дорогу в Казахстан. Региональный минобр поспешил напомнить о правилах посещения учебных заведений детьми в морозы. Омичи поехали на работу… и застряли в жутких пробках. Аномальные холода повлияли на все сферы городской жизни. Аттракционы, например, пришлось отключить полностью.
И все бы ничего, вот только теплосети не выдержали низких температур. Вечером жители Чкаловского поселка могли остаться без отопления в -40. В ночь на вторник от холода прямо на улице двое человек замерзли насмерть. Эту ночь синоптики признали самой суровой за зиму.
Во вторник глава региона объявил о введении режима повышенной готовности из-за аномальных морозов. Все службы должны были быть наготове. Тем временем омичи начали жаловаться на отсутствие обогрева в общественном транспорте. Ситуацию прокомментировали в профильном ведомстве.
В среду дороги в Омскую область закрыли уже со стороны Казахстана. Причина та же — многодневная метель. А к вопросам холодных батарей в Чкаловском поселке подключились следователи. Началась проверка.
Выяснилось, без тепла в морозные ночи оказались и жители центра города. Там произошла авария на теплосетях. Восстановили ресурс к вечеру того же дня. Радовались погоде только продавцы теплового оборудования. Город55 выяснил, как холода повлияли на спрос:
Уже в пятницу стало известно, что минувшие морозы — не последние. В январе нас ждет еще несколько холодных ночей.
Впрочем, не только низкая температура возмущала омичей, но и снежная метель. Омичи из Ленинского округа рассказали чиновникам, где плохо убирают снег и наледь. Вслед за ними жалобы посыпались от жителей других округов. На всякий случай, мы приготовили гайд по этой теме. Рассказываем, кто за что отвечает и куда обращаться:
В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявления о второй волне частичной мобилизации. На фоне этих новостей в омских вузах вновь начали сверять данные военнообязанных студентов. Так, в ОмГУ попросили принести паспорт и учетные документы. 12 января в зону СВО проводили очередной отряд мобилизованных из Омской области.
9 января стало известно, что Следственный комитет проверит омскую блогершу под ником «Кипишная». На нее пожаловались пользователи соцсетей, говорили, что женщина ведет прямые трансляции под детский плач и ставит под угрозу безопасность своих детей. К проверке позже присоединилась и прокуратура. На омичку возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Город55 выяснил подробности из жизни стримерши. Оказывается, зарабатывала она на прямых эфирах — до 40 тысяч рублей в день. После огласки ситуации в соцсетях появилось много гневных комментариев. Женщина обратилась к недоброжелателям, она выразила уверенность в собственной безнаказанности.
Тема оставалась актуальной всю неделю. Так, в среду о материнстве начали говорить известные блогеры. А мы выяснили, что сын «Кипишной» попал на операционный стол. Мальчик родился с врожденным заболеванием.
Мать продолжала вещать в прямых эфирах. На одном таком рассказала, как однажды напала на хоккейную команду возле своего дома. Мы нашли тех самых спортсменов и взяли их комментарии. Пока история не близится к финалу. Город55 подготовил большой «кипишной» материал. Там все детали и подробности. Читайте ниже:
Близится к финалу рассмотрение уголовного дела экс-начальника омской полиции Евгения Быкова. 11 января завершились прения. Приговор готовятся огласить до конца месяца. Мы внимательно наблюдали за выступлениями сторон. Речь обвиняемого длилась более трех часов. Мы сэкономим ваше время — подробный пересказ из зала суда.
В тот же день суд вынес приговор бывшему сотруднику ГИБДД и его супруге, судебному приставу. Их обвиняли в мошенничестве. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, женщину — к трем с половиной годам. Также им предстоит возместить потерпевшим материальный ущерб.
Декабрь прошлого года в арбитражный суд Омской области поступило 1 060 дел. Общая сумма исковых требований превысила 555 миллионов рублей. Мы подготовили ТОП самых интересных дел:
Наступивший год будет насыщенным. В районах Омской области выберут депутатов и глав. Самое главное события — избрание нового губернатора региона. Об электоральной повестке рассказываем подробнее:
Омичи начали готовиться к православному празднику Крещение Господне 19 января. В этот день верующие окунаются в прорубь. О традициях высказался омский митрополит Владимир.
Что касается купелей, их окончательный список еще не утвержден. Важный момент — погода. Мы выяснили, каковы основные требования к купелям — читайте здесь. Подготовили гайд к 19 января, там ответы на все вопросы:
Омичи подвели итоги недельного отдыха в начале года. За праздники горожане более тысячи раз звонили в ЕДДС, то про салют узнавали, то дату вспомнить не могли. В МЧС заявили, серьезных происшествий не случилось: от салютов никто не пострадал, пожаров стало меньше. Однако один инцидент все же придали огласке. Молодой омич взорвал петарду, та угодила в глаз дедушке. Пенсионер получил контузию.
Правоохранители тоже рассказали, как провели выходные. Самыми частыми новогодними преступлениями стали семейные скандалы, кражи и онлайн-мошенничества. Правда, одна из семейных ссор закончилась убийством… Младший брат ударил старшего головой об стену.
Отчитались и дорожники. За выходные вывезли 35 тысяч кубометров снега. Тем временем аналитики подсчитали, на что мы тратили деньги в новогодние праздники: кино, фастфуд и алкоголь. К слову о последнем, за первую неделю 2023 года в омском вытрезвителе побывали 58 человек.