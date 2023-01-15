Смертельный пожар, дело на «Кипишную» стримершу, аномальные морозы в Омской области

Впрочем, не только низкая температура возмущала омичей, но и снежная метель. Омичи из Ленинского округа рассказали чиновникам, где плохо убирают снег и наледь. Вслед за ними жалобы посыпались от жителей других округов. На всякий случай, мы приготовили гайд по этой теме. Рассказываем, кто за что отвечает и куда обращаться: