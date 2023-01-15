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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

От теории к практике. Омичи озвучили улицы, которые нужно очистить от снега

Сегодня, 06:05
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи рассказали, какие улицы следует очистить от снега

Жалобы появились в соцсетях после одной из новостей.

Омичи выразили недовольство уборкой снега и наледи на придомовых территориях. Ранее в мэрии рассказали, как прошла проверка в Ленинском округе, назвали проблемные адреса и названия управляющих компаний.

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В ответ на это горожане написали массу жалоб в соцсетях. О снежных заносах на пешеходных дорожках сообщили жители Советского округа, они же говорят о печальном состоянии дорог и парковочных карманов на проспекте Мира и улице Андрианова. На 2-й Дачной, по словам местных, десятисантиметровый слой льда, исправно убирают территорию только магазины. Омичи рассказывают, что уже неделю не видели дворников на Нефтезаводской. Чиновников также просят проверить содержание придомового участка дома № 137/1 на Красном пути, почистить грейдером улицу Фрезерная и проконтролировать состояние 2-й Военной и 4-й Рабочей улиц.

#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Соцсети#Снег#Уборка снега#Жалобы
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