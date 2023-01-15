От теории к практике. Омичи озвучили улицы, которые нужно очистить от снега

В ответ на это горожане написали массу жалоб в соцсетях. О снежных заносах на пешеходных дорожках сообщили жители Советского округа, они же говорят о печальном состоянии дорог и парковочных карманов на проспекте Мира и улице Андрианова. На 2-й Дачной, по словам местных, десятисантиметровый слой льда, исправно убирают территорию только магазины. Омичи рассказывают, что уже неделю не видели дворников на Нефтезаводской. Чиновников также просят проверить содержание придомового участка дома № 137/1 на Красном пути, почистить грейдером улицу Фрезерная и проконтролировать состояние 2-й Военной и 4-й Рабочей улиц.