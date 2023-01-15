Опубликовано видео после омского пожара, в котором погибли мать и три дочери

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Напомним, Городу55 стали известны подробности трагедии. У матери, которая погибла в пожаре, остался 10-летний сын. Мальчик минувшей ночью находился у бабушки. А отец только 9 января уехал в Якутию, он работает вахтовым методом.
Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки на кухне. Мать и трое дочерей погибли от отправления продуктами горения. Они спали, когда началось возгорание.
На место приехал губернатор Александр Бурков. Он провел оперштаб. Семье погибших обещали оказать всю необходимую помощь. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование находится на контроле прокуратуры Павлоградского района.