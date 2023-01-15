Опубликовано видео после омского пожара, в котором погибли мать и три дочери

Напомним, Городу55 стали известны подробности трагедии. У матери, которая погибла в пожаре, остался 10-летний сын. Мальчик минувшей ночью находился у бабушки. А отец только 9 января уехал в Якутию, он работает вахтовым методом.



Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки на кухне. Мать и трое дочерей погибли от отправления продуктами горения. Они спали, когда началось возгорание.