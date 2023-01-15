Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Опубликовано видео после омского пожара, в котором погибли мать и три дочери

Сегодня, 09:49
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
иллюстрация
На месте продолжают работать службы.

Следственный комитет опубликовал видеозапись из деревни Белоусовка, где сегодня ночью произошел смертельный пожар. На кадрах видно, что от дома практически ничего не осталось. На месте продолжают работать спасательные и правоохранительные службы.

иллюстрация
Видео: СУ СКР по Омской области

Напомним, Городу55 стали известны подробности трагедии. У матери, которая погибла в пожаре, остался 10-летний сын. Мальчик минувшей ночью находился у бабушки. А отец только 9 января уехал в Якутию, он работает вахтовым методом.

Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки на кухне. Мать и трое дочерей погибли от отправления продуктами горения. Они спали, когда началось возгорание.

На место приехал губернатор Александр Бурков. Он провел оперштаб. Семье погибших обещали оказать всю необходимую помощь. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование находится на контроле прокуратуры Павлоградского района.

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Павлоградский район#Александр Бурков#Пожары#Смерть#Уголовное дело#Видео
Подпишитесь
Смертельный пожар, дело на «Кипишную» стримершу, аномальные морозы в Омской области
Сегодня, 10:34
От теории к практике. Омичи озвучили улицы, которые нужно очистить от снега
Сегодня, 06:05
У погибшей в омском пожаре матери остался 10-летний сын
Сегодня, 08:49
Благоустройство из 90-ых. В Омске строят вереницу киосков у «подножия» ТРЦ
Вчера, 14:03
Удалили 15 килограммов. Омичка жила с огромной опухолью несколько лет
Сегодня, 10:57
Неожиданно. Омский блогер «Леха с березы» ищет работу
Сегодня, 07:16