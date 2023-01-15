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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Омский блогер «Леха с березы» ищет работу

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI
иллюстрация
Молодой человек готов вернуться в сферу сельского хозяйства.

Некогда известный омский блогер опубликовал сообщение о поиске работы на одном из сайтов бесплатных объявлений. Алексей Дудоладов предлагает свои услуги помощи по дому и хозяйству.

Напомним «Леха с березы» прославился на всю страну во время пандемии коронавируса. Тогда студентов в регионе переводили на дистанционное обучение. Блогер из глубинки столкнулся с проблемой: домашнего интернета не было, а телефон не «ловил» сеть. Парень оригинально вышел из положения — забрался на березу, откуда можно было «поймать» интернет, и записал видеообращение к губернатору Омской области. Ролик стал популярным в социальных сетях. О ситуации высказался даже Владимир Путин.

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После шумихи интернет в деревню провели. Алексей Дудоладов продолжил снимать блог про жизнь в колхозе. Количество подписчиков в свое время достигло почти 200 тысяч человек. Парень пропал из инфополя после отказа участвовать в выборах в Законодательное собрание Омской области. В период кампании он уходил в речную навигацию на несколько месяцев.

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Теперь же Алексей Дудоладов заявляет, что готов вновь вернуться к деревенскому труду. «Любая физическая работа. Могу убрать снег, перенести тяжести, расколоть дрова», — сказано в объявлении. 23-летний блогер указывает внушительный 20-летний стаж работы, также есть данные о периодической готовности к командировкам и незаконченном высшем образовании.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Работа#Блогер
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