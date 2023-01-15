Омский блогер «Леха с березы» ищет работу

Напомним «Леха с березы» прославился на всю страну во время пандемии коронавируса. Тогда студентов в регионе переводили на дистанционное обучение. Блогер из глубинки столкнулся с проблемой: домашнего интернета не было, а телефон не «ловил» сеть. Парень оригинально вышел из положения — забрался на березу, откуда можно было «поймать» интернет, и записал видеообращение к губернатору Омской области. Ролик стал популярным в социальных сетях. О ситуации высказался даже Владимир Путин.