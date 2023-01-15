«На месте проведу заседание»: Бурков выехал на смертельный пожар в Омской области

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Губернатор Александр Бурков выехал на место пожара в село Белоусовка Павлоградского района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале.
Доследственную проверку начал областной Следственный комитет. Все действия органов контролирует Прокуратура Павлоградского района. Глава региона сообщил, проведет на месте заседание оперативного штаба. В нем примут участие глава Павлоградского района, министр региональной безопасности и руководитель пожарно-спасательного подразделения МЧС.