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Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

«На месте проведу заседание»: Бурков выехал на смертельный пожар в Омской области

Сегодня, 05:50
Фото: 1MI
иллюстрация

Бурков поехал на место смертельного пожара в Омской области

В Павлоградском районе глава региона проведет оперштаб.

Губернатор Александр Бурков выехал на место пожара в село Белоусовка Павлоградского района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале.

Напомним, частный дом загорелся в четвертом часа утра 15 января. В огне погибла мать и дети в возрасте 2, 7 и 9 лет. Площадь пожара — 100 «квадратов».

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Доследственную проверку начал областной Следственный комитет. Все действия органов контролирует Прокуратура Павлоградского района. Глава региона сообщил, проведет на месте заседание оперативного штаба. В нем примут участие глава Павлоградского района, министр региональной безопасности и руководитель пожарно-спасательного подразделения МЧС.

#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Павлоградский район#Александр Бурков#Пожары#Смерть
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