Москва сдала позиции. Кто является новым кормильцем страны

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
«Новые Известия» решили решили проверить кто же будет нести звание главного «кормильца» страны в 2023 году. Они обратились к статистике ФНС и проверили данные по каждому отдельному региону: сколько было направлено денежных средств в федеральный бюджет, а сколько оставлено у себя в первых полугодиях 2021 и 2022 годов.
Россия зарабатывает, тратит — Москва
Отметим, что в Москве проживает примерно 10% от всего населения страны, несмотря на это реального производства товаров практически нет, отмечает президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков.
«Москва — это финансово-операционный центр страны. Она продуцирует какую-то маржу, но она по большей части или просто спекуляционная или зависит от финансового сектора. Большая доля бюджета Москвы формируется за счёт малого и среднего предпринимателей с арендой и строительного бизнеса с продажей недвижимости», — говорит Илья Гращенков.
В Санкт-Петербурге с недавних пор прописан «Газпром», который прибавил рост в бюджете. Но даже если учесть многомиллиардные налоги, северная столица отстает от Москвы в абсолютных цифрах в 3 раза. Москва вне конкуренции.
«Москва — это государство в государстве, и поэтому сложно отойти от политики, при которой столица отличается от остальной России. Прежде всего переизбытком средств. Если Москва будет оставлять себе столько же средств, сколько и другие регионы, но возникнет рост недовольства, которое будет интерпретировано властями иначе нежели недовольство в регионах», - по мнению Ильи Гращенкова.
И кто здесь является кормильцем?
В ТОП-10 спонсоров вошли также не самые богатые регионы: Самарская область, Пермский край и Оренбургская область.
«Всё, как обычно. Возросшие отчисления объясняются только подорожавшими нефтью и газом, которые добывают в этих регионах. Даже гособоронзаказ не мог так повлиять на финансы. Он сказывается в основном на НДФЛ, который идёт в региональный бюджет», - поясняет экономист и профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич.
"2022 год был последним годом, когда были высокие цены на нефть, а самые тяжелые санкции в отношении российских энергетических товаров тогда только начинали вступать в действие. Основные санкции по нефти и нефтепродуктам начнут работать с 5 февраля 2023 года, когда эмбарго вступит в силу. Финансовая база центра ослабевает, но и регионы будут получать меньше средств. Для компенсации потерь (объёмы добычи тоже сократятся, вице-премьер Новак даёт по нефти оптимистичную оценку снижения добычи на 5-7%) было принято решение увеличить НДПИ в 2023 году. Эта мера немного сгладит проблему, но не решит ее. Это как замкнутый круг — повышаешь НДПИ, это увеличение налоговой нагрузки, это угнетающе действует вообще на бизнес, и по газу то же самое — увеличение налоговой нагрузки в то время, когда идет обвальное сокращение экспорта по газу. Пропорции налоговых отчислений в федеральный бюджет будут меняться, и от этого будет плохо всем — и центру, и регионам. Центру — потому что значительно меньше доходов, регионам — потому что перепадать средств из центра им будет значительно меньше", — говорит главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
«Возложив бремя содержания федерального бюджета на нефтегазовые регионы правительство само себя поставило в затруднительное, если не сказать безвыходное положение. Денег в обозримой перспективе будет меньше, а стимулов для развития несырьевых отраслей у регионов нет. И только Москва дальновидно заботится не об общем благе (без дорогой нефти это бессмысленно), а о своём сугубо личном. Таков закон джунглей. Москва больше не может претендовать на роль всероссийского кормильца, зато может с лёгкостью проглотить всё, что заработали другие. Без вмешательства федеральных властей это приведёт к тому, что вымирание регионов только усилится», - такие выводы сделали в редакции «Новые Известия».