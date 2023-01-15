Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Москва сдала позиции. Кто является новым кормильцем страны

Сегодня, 07:04
Фото: Город55
Москва в первом полугодии 2022 года не доплатила в федеральный бюджет налогов на 274 млрд рублей. Самарская область и Пермский край вместе увеличили отчисления на 290 млрд рублей, тем самым компенсировали промашку столицы.

«Новые Известия» решили решили проверить кто же будет нести звание главного «кормильца» страны в 2023 году.  Они обратились к статистике ФНС и проверили данные по каждому  отдельному региону: сколько было направлено  денежных средств в федеральный бюджет, а сколько оставлено у себя в первых полугодиях 2021 и 2022 годов.

Фото: newizv.ru

Россия зарабатывает, тратит — Москва

В общий федеральный бюджет идут НДС, НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и отчасти налог на прибыль компаний, которые распределяют на разные цели Минфин. Системы распределяющей средства по регионам в России отсутствует.
 
Собянин в 2021 году заявил, что Москва «кормит» всю Россию и по итогам первого полугодия, перечисления в федеральный бюджет из столицы составили практически 981 млрд рублей, а это 13,6% от всех налоговых сборов.  Но нефтеносный Ханты-Мансийский автономный округ перечислил 1,56 трлн рублей, тем самым опередив Москву с заметным отрывом.
 
Незначительные сокращения налоговых сборов  произошли в Москве в первом полугодии 2022 года. Всему виной разрушенные внешнеторговые связи,  осторожности предпринимателей и потребителей в условиях СВО.
Фото: newizv.ru

Отметим, что в Москве проживает примерно 10% от всего населения страны, несмотря на это реального производства товаров практически нет, отмечает президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков. 

«Москва — это финансово-операционный центр страны. Она продуцирует какую-то маржу, но она по большей части или просто спекуляционная или зависит от финансового сектора. Большая доля бюджета Москвы формируется за счёт малого и среднего предпринимателей с арендой и строительного бизнеса с продажей недвижимости», — говорит Илья Гращенков.
Фото: newizv.ru

В Санкт-Петербурге с недавних пор прописан «Газпром», который прибавил рост в бюджете. Но даже если учесть многомиллиардные налоги, северная столица отстает от Москвы в абсолютных цифрах в 3 раза. Москва вне конкуренции.

«Москва — это государство в государстве, и поэтому сложно отойти от политики, при которой столица отличается от остальной России. Прежде всего переизбытком средств. Если Москва будет оставлять себе столько же средств, сколько и другие регионы, но возникнет рост недовольства, которое будет интерпретировано властями иначе нежели недовольство в регионах», - по мнению Ильи Гращенкова.

И кто здесь является кормильцем?

На самом дела регионы кормит Ханты-Мансийский АО, который пополнил государственную казну на 2,62 трлн рублей (в 3,7 раза больше, чем Москва) и Ямало-Ненецкий АО привнесший в казну 1,23 трлн рублей. Эти богатые нефтью регионы смогли обеспечить 40% налоговых поступлений федерального бюджета. ХМАО и ЯНАО были обречены на увеличение налоговых сборов для федерального бюджета из-за повышения стоимости в январе–июне 2021 года 1 барреля марки Urals до $63,35, а в январе–июне 2022 года до $84,09. Как итог ХМАО отправляет в 12 раз больше средств в федеральный бюджет, чем оставляет в своем.
Фото: newizv.ru

В ТОП-10 спонсоров вошли также не самые богатые регионы: Самарская область, Пермский край и Оренбургская область.

«Всё, как обычно. Возросшие отчисления объясняются только подорожавшими нефтью и газом, которые добывают в этих регионах. Даже гособоронзаказ не мог так повлиять на финансы. Он сказывается в основном на НДФЛ, который идёт в региональный бюджет», - поясняет экономист и профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич.
Выходит, что Россия держится за счет регионов с нефтью. В Самаре, например, добывают около 16 миллионов тонн нефти, что немного в масштабах страны, но даже такие показатели имеют существенную прибавку для бюджета.
"2022 год был последним годом, когда были высокие цены на нефть, а самые тяжелые санкции в отношении российских энергетических товаров тогда только начинали вступать в действие. Основные санкции по нефти и нефтепродуктам начнут работать с 5 февраля 2023 года, когда эмбарго вступит в силу. Финансовая база центра ослабевает, но и регионы будут получать меньше средств. Для компенсации потерь (объёмы добычи тоже сократятся, вице-премьер Новак даёт по нефти оптимистичную оценку снижения добычи на 5-7%) было принято решение увеличить НДПИ в 2023 году. Эта мера немного сгладит проблему, но не решит ее. Это как замкнутый круг — повышаешь НДПИ, это увеличение налоговой нагрузки, это угнетающе действует вообще на бизнес, и по газу то же самое — увеличение налоговой нагрузки в то время, когда идет обвальное сокращение экспорта по газу. Пропорции налоговых отчислений в федеральный бюджет будут меняться, и от этого будет плохо всем — и центру, и регионам. Центру — потому что значительно меньше доходов, регионам — потому что перепадать средств из центра им будет значительно меньше", — говорит главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
Как Российскую нефть продают за бесценок зафиксировало агентство  Bloomberg 6 января: в порту Приморска вели продажи по стоимости $37,8 за баррель, когда рыночная котировка эталонной нефти Brent в $78,57 за баррель. 
 
«Возложив бремя содержания федерального бюджета на нефтегазовые регионы правительство само себя поставило в затруднительное, если не сказать безвыходное положение. Денег в обозримой перспективе будет меньше, а стимулов для развития несырьевых отраслей у регионов нет. И только Москва дальновидно заботится не об общем благе (без дорогой нефти это бессмысленно), а о своём сугубо личном. Таков закон джунглей. Москва больше не может претендовать на роль всероссийского кормильца, зато может с лёгкостью проглотить всё, что заработали другие. Без вмешательства федеральных властей это приведёт к тому, что вымирание регионов только усилится», - такие выводы сделали в редакции «Новые Известия».
#Ксения Карагодина#Общество#Город#Экономика#Статистика#Новости#Омск#Омская область#Россия#Налоги
Подпишитесь
Возбуждено уголовное дело после омского пожара, в котором погибли мать и три дочери
Сегодня, 07:45
От теории к практике. Омичи озвучили улицы, которые нужно очистить от снега
Сегодня, 06:05
Погода изменит окончательный список купелей на Крещение в Омской области
13 января 11:23
Благоустройство из 90-ых. В Омске строят вереницу киосков у «подножия» ТРЦ
Вчера, 14:03
Как коммунальные службы убирают снег в Омске
Вчера, 05:30
Неожиданно. Омский блогер «Леха с березы» ищет работу
Сегодня, 07:16