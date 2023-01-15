Москва сдала позиции. Кто является новым кормильцем страны

Собянин в 2021 году заявил, что Москва «кормит» всю Россию и по итогам первого полугодия, перечисления в федеральный бюджет из столицы составили практически 981 млрд рублей, а это 13,6% от всех налоговых сборов. Но нефтеносный Ханты-Мансийский автономный округ перечислил 1,56 трлн рублей, тем самым опередив Москву с заметным отрывом.

Незначительные сокращения налоговых сборов произошли в Москве в первом полугодии 2022 года. Всему виной разрушенные внешнеторговые связи, осторожности предпринимателей и потребителей в условиях СВО.