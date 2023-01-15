Мечты сбываются. Омич залил каток в огороде собственного дома

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Омич исполнил мечту детства — залил каток в огороде собственного дома. Кадры с места опубликованы в сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области». Видно, что молодой человек увлекается хоккеем. На лед он вышел в форме «Авангарда».
Помимо тех, кто оценил идею положительно, в комментариях под постом нашлись и недовольные. «Весной каток превратиться в бассейн», — подметил один пользователь. Однако ему ответили, что вода просто уйдет, растает, как и снег во дворах. Некоторые горожане уверены, что собрать команду для игры на таком льду будет несложно.