Мечты сбываются. Омич залил каток в огороде собственного дома

Помимо тех, кто оценил идею положительно, в комментариях под постом нашлись и недовольные. «Весной каток превратиться в бассейн», — подметил один пользователь. Однако ему ответили, что вода просто уйдет, растает, как и снег во дворах. Некоторые горожане уверены, что собрать команду для игры на таком льду будет несложно.