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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Мечты сбываются. Омич залил каток в огороде собственного дома

Сегодня, 13:44
Фото: 1MI
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Омич оборудовал ледяной каток на огороде

Молодой человек тренируется в форме омских «ястребов».

Омич исполнил мечту детства — залил каток в огороде собственного дома. Кадры с места опубликованы в сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области». Видно, что молодой человек увлекается хоккеем. На лед он вышел в форме «Авангарда».

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Фото: скриншот паблика 100 необычных мест Омска и Омской области

Помимо тех, кто оценил идею положительно, в комментариях под постом нашлись и недовольные. «Весной каток превратиться в бассейн», — подметил один пользователь. Однако ему ответили, что вода просто уйдет, растает, как и снег во дворах. Некоторые горожане уверены, что собрать команду для игры на таком льду будет несложно.

#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Соцсети#Каток
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