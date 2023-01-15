Курение убивает. Сколько омичей погибло в пожарах из-за сигарет

Сотрудники МЧС напоминают элементарные правила безопасности: нельзя курить в постели, кресле, особенно в состоянии алкогольного опьянения; строго не рекомендуется бросать сигареты в урны с бумагами и горючими отходами; в качестве пепельницы нельзя использовать бумагу и картон; не стоит курить рядом с автомобилем и топливом; ни в коем случае не давать спички или сигареты детям.