Курение убивает. Сколько омичей погибло в пожарах из-за сигарет

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
За последние пять лет неосторожность при курении стала причиной смерти 194 человек. Аналитику привели в региональном МЧС.
В 2023 году три пожара из-за непотушенных окурков были с летальным исходом. Спасатели говорят, предотвратить подобные трагедии гораздо легче, чем все остальные, — просто затушите окурок.
В 2022 году неосторожность при курении привела к 219 возгораниям, в 2021 таковых было 177, в 2020 — 174, в 2019 — 272 пожара, а в 2018 — 131.
Сотрудники МЧС напоминают элементарные правила безопасности: нельзя курить в постели, кресле, особенно в состоянии алкогольного опьянения; строго не рекомендуется бросать сигареты в урны с бумагами и горючими отходами; в качестве пепельницы нельзя использовать бумагу и картон; не стоит курить рядом с автомобилем и топливом; ни в коем случае не давать спички или сигареты детям.
Напомним, курение на лестничной площадке запрещено законом РФ. В случае пожара звоните 101. Ранее мы сообщали о смертельном пожаре в ночь на 15 января. В частном доме погибли мать и трое дочерей.