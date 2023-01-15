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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Курение убивает. Сколько омичей погибло в пожарах из-за сигарет

Сегодня, 11:15
Фото: 1MI
иллюстрация

194 омича погибли из-за сигарет

Аналитику привели омские пожарные. Показатели заставляют задуматься.

За последние пять лет неосторожность при курении стала причиной смерти 194 человек. Аналитику привели в региональном МЧС.

В 2023 году три пожара из-за непотушенных окурков были с летальным исходом. Спасатели говорят, предотвратить подобные трагедии гораздо легче, чем все остальные, — просто затушите окурок.

В 2022 году неосторожность при курении привела к 219 возгораниям, в 2021 таковых было 177, в 2020 — 174, в 2019 — 272 пожара, а в 2018 — 131.

Сотрудники МЧС напоминают элементарные правила безопасности: нельзя курить в постели, кресле, особенно в состоянии алкогольного опьянения; строго не рекомендуется бросать сигареты в урны с бумагами и горючими отходами; в качестве пепельницы нельзя использовать бумагу и картон; не стоит курить рядом с автомобилем и топливом; ни в коем случае не давать спички или сигареты детям.

Напомним, курение на лестничной площадке запрещено законом РФ. В случае пожара звоните 101. Ранее мы сообщали о смертельном пожаре в ночь на 15 января. В частном доме погибли мать и трое дочерей.

Опубликовано видео после омского пожара, в котором погибли мать и три дочери
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#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Смерть
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