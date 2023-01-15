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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Каждую крошку. В Омске за 11,3 млн руб продают хлебный бизнес

Сегодня, 13:55
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске продают бизнес по производству хлеба за 11,3 млн руб

Собственник переезжает в другой регион.

В Омске продают бизнес по производству ремесленного хлеба. Сообщение появилось на сайте бесплатных объявлений в конце декабря 2022 года.

За 11 миллионов 300 тысяч рублей покупатель получит готовый бизнес. А именно: права аренды производственного цеха и четырех торговых точек, все оборудование и карты технологические, автотранспорт для продукции, базу оптовых покупателей, рекламные площадки.

Известно, что собственник вынужденно переезжает в другой регион, поэтому продает свое дело.

#Экономика#Город#Новости#Омск#Бизнес#Продажа#Торговля
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