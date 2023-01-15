Каждую крошку. В Омске за 11,3 млн руб продают хлебный бизнес

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В Омске продают бизнес по производству ремесленного хлеба. Сообщение появилось на сайте бесплатных объявлений в конце декабря 2022 года.
За 11 миллионов 300 тысяч рублей покупатель получит готовый бизнес. А именно: права аренды производственного цеха и четырех торговых точек, все оборудование и карты технологические, автотранспорт для продукции, базу оптовых покупателей, рекламные площадки.
Известно, что собственник вынужденно переезжает в другой регион, поэтому продает свое дело.