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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

И уносит меня. Омичей предупреждают о жуткой погоде

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичей предупредили об обильном снегопаде

На дорогах стоит быть особо внимательными.

Вечером 15 января омские госавтоинспекторы опубликовали предупреждение для омичей. В регионе стремительно ухудшается погода — идет сильный снег. Водителей просят соблюдать правила безопасности.

Всем участникам движения необходимо помнить про интервал между машинами, аккуратно совершать маневры, снизить скорость. Пешеходам тоже следует сохранять бдительность, обзор ограничен. Важно убедиться, что вас пропускают, прежде чем переходить дорогу.

Ранее мы рассказывали о прогнозе на ближайшие дни:

Чудеса на климатических виражах. Омичей ждет странная переменчивая погода
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#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Ухудшение погоды#ГИБДД
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