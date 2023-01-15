И уносит меня. Омичей предупреждают о жуткой погоде

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Вечером 15 января омские госавтоинспекторы опубликовали предупреждение для омичей. В регионе стремительно ухудшается погода — идет сильный снег. Водителей просят соблюдать правила безопасности.
Всем участникам движения необходимо помнить про интервал между машинами, аккуратно совершать маневры, снизить скорость. Пешеходам тоже следует сохранять бдительность, обзор ограничен. Важно убедиться, что вас пропускают, прежде чем переходить дорогу.
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