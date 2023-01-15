И уносит меня. Омичей предупреждают о жуткой погоде

Всем участникам движения необходимо помнить про интервал между машинами, аккуратно совершать маневры, снизить скорость. Пешеходам тоже следует сохранять бдительность, обзор ограничен. Важно убедиться, что вас пропускают, прежде чем переходить дорогу.