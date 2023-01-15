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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Фото с последствиями. Омич поплатился за парковку на тротуаре

Сегодня, 12:22
Фото: 1MI
иллюстрация

Омича оштрафовали после фото, где он припарковался на тротуаре

Омичи не редко жалуются на нарушителей в социальных сетях.

В официальную группу омской Госавтоинспекции в соцсетях поступила фотография. Автор сообщения пояснил: вот так паркуются на тротуарах. Большегруз находился на 2-м Амурском проезде.

Инспекторы установили личность водителя. Возбудили административное дело за стоянку на пешеходном тротуаре. Наказание — штраф в размере одной тысячи рублей.

Правоохранители обратились к омичам с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения.

#Происшествия#Город#Общество#Новости#Омск#ГИБДД#Штраф#ПДД
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