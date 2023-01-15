Фото с последствиями. Омич поплатился за парковку на тротуаре

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В официальную группу омской Госавтоинспекции в соцсетях поступила фотография. Автор сообщения пояснил: вот так паркуются на тротуарах. Большегруз находился на 2-м Амурском проезде.
Инспекторы установили личность водителя. Возбудили административное дело за стоянку на пешеходном тротуаре. Наказание — штраф в размере одной тысячи рублей.
Правоохранители обратились к омичам с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения.