Есть, к чему стремиться. Омичи публично заявили о плохой уборке снега

Следующие встреча с омичами по вопросам уборки территорий пройдут 16 января в 10:00 в администрации Октябрьского округа, 17 января в 10:00 в администрации Кировского округа, 18 января в 10:00 в администрации Советского округа. Мэрия сообщает, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.