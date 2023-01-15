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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Есть, к чему стремиться. Омичи публично заявили о плохой уборке снега

Сегодня, 04:35
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи из Ленинского округа пожаловались на плохую уборку снега

Речь идет о некоторых зонах в Ленинском округе.

Жители Ленинского округа пожаловались на плохую работу коммунальных служб. Омичи рассказали о снеге и наледи на придомовых территориях, пешеходных зонах, тротуарах, на кровлях и козырьках подъездов.

Контролировать работу организаций ЖКХ призваны кружная администрация и Госжилинспекция. Представители ведомств провели проверку по следующим адресам: улица Серова, 8, проспект Карла Маркса, 47 и 38, проспект Сибирский, 53. Там за очистку снега и наледи отвечают управляющие компании «Профтехальянс», «ЖКХ „Ленинское“», «Оазис» соответственно.

Больше всего замечаний появилось к территории близ дома № 45 по проспекту Маркса. Пешеходные дорожки и проезды не были очищены от снега, тротуары не просыпали песком. Эти работы должна выполнять УК «Экострой».

Административная ответственность за нарушение правил благоустройства — это штраф. Гражданам придется заплатить до 4 000 рублей, должностным лицам — до 14 000 рублей, юридическим — до 40 000 рублей.

Следующие встреча с омичами по вопросам уборки территорий пройдут 16 января в 10:00 в администрации Октябрьского округа, 17 января в 10:00 в администрации Кировского округа, 18 января в 10:00 в администрации Советского округа. Мэрия сообщает, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

#Город#Общество#Новости#Омская область#Омск#Ленинский округ#Снег#Уборка снега#Жалобы#Мэрия
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