Есть, к чему стремиться. Омичи публично заявили о плохой уборке снега

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Жители Ленинского округа пожаловались на плохую работу коммунальных служб. Омичи рассказали о снеге и наледи на придомовых территориях, пешеходных зонах, тротуарах, на кровлях и козырьках подъездов.
Контролировать работу организаций ЖКХ призваны кружная администрация и Госжилинспекция. Представители ведомств провели проверку по следующим адресам: улица Серова, 8, проспект Карла Маркса, 47 и 38, проспект Сибирский, 53. Там за очистку снега и наледи отвечают управляющие компании «Профтехальянс», «ЖКХ „Ленинское“», «Оазис» соответственно.
Больше всего замечаний появилось к территории близ дома № 45 по проспекту Маркса. Пешеходные дорожки и проезды не были очищены от снега, тротуары не просыпали песком. Эти работы должна выполнять УК «Экострой».
Административная ответственность за нарушение правил благоустройства — это штраф. Гражданам придется заплатить до 4 000 рублей, должностным лицам — до 14 000 рублей, юридическим — до 40 000 рублей.
Следующие встреча с омичами по вопросам уборки территорий пройдут 16 января в 10:00 в администрации Октябрьского округа, 17 января в 10:00 в администрации Кировского округа, 18 января в 10:00 в администрации Советского округа. Мэрия сообщает, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.