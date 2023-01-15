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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Чудеса на климатических виражах. Омичей ждет странная переменчивая погода

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI
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В Омске похолодает до -25 и тут же резко потеплеет

Синоптики озвучили актуальные данные на новую неделю.

Аномальные холода отступили. Однако новая неделя преподнесет свои погодные сюрпризы. Свежий прогноз представили в Обь-Иртышском УГМС.

В понедельник, 16 января, температура воздуха днем -5…-10 градусов. Местами будет небольшой снег. В отдельных районах порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

В ночь на вторник похолодает до -21. Осадки сохранятся. Порывы ветра не превысят 12 метров в секунду. Еще спокойнее станет днем 15 января. Столбик термометра не опустится ниже -15 градусов, осадков не ожидается. Ветер от 5 до 10 метров в секунду.

А вот ночью заметно похолодает до -25, местами изморозь. Ветер — до 8 метров в секунду. Днем 18 января прогнозируют -11…-16 градусов. Без осадков и сильного ветра.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, ранее мы сообщали о жалобах омичей не плохую уборку снега в городе.

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#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Погода#Прогноз погоды
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