Чудеса на климатических виражах. Омичей ждет странная переменчивая погода

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Аномальные холода отступили. Однако новая неделя преподнесет свои погодные сюрпризы. Свежий прогноз представили в Обь-Иртышском УГМС.
В понедельник, 16 января, температура воздуха днем -5…-10 градусов. Местами будет небольшой снег. В отдельных районах порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
В ночь на вторник похолодает до -21. Осадки сохранятся. Порывы ветра не превысят 12 метров в секунду. Еще спокойнее станет днем 15 января. Столбик термометра не опустится ниже -15 градусов, осадков не ожидается. Ветер от 5 до 10 метров в секунду.
А вот ночью заметно похолодает до -25, местами изморозь. Ветер — до 8 метров в секунду. Днем 18 января прогнозируют -11…-16 градусов. Без осадков и сильного ветра.
Напомним, ранее мы сообщали о жалобах омичей не плохую уборку снега в городе.