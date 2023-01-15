Чудеса на климатических виражах. Омичей ждет странная переменчивая погода

В ночь на вторник похолодает до -21. Осадки сохранятся. Порывы ветра не превысят 12 метров в секунду. Еще спокойнее станет днем 15 января. Столбик термометра не опустится ниже -15 градусов, осадков не ожидается. Ветер от 5 до 10 метров в секунду.