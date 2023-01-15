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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Четыре смерти на пожаре, проблемы здравоохранения и каток в огороде. Воскресный Омск

Сегодня, 14:16
Фото: Город55
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Новости, которые нельзя пропустить.

Смертельный пожар в Павлоградском районе

Сегодня ночью огонь унес жизни матери и троих дочерей. Загорелся частный дом в деревне Белоусовка. Возбуждено уголовное дело. Уже известны подробности пожара, детали из жизни семьи и последствия для всего региона. Все в нашем материале:

Смертельный пожар в Омской области: хроника событий
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Также загорелся автомобиль в Называевском районе. «Жигули» стоял в гараже, обошлось без пострадавших. Тем временем в региональном МЧС представили устрашающую аналитику по пожарам из-за сигарет — читайте внимательно.

Медицина в Омске

Омичи в соцсетях несколько раз пожаловались на разные медицинские учреждения. Так, одна женщина рассказала, как за обедом в инфекционной больнице ей попался гвоздь в куске хлеба. Другая омичка поведала историю своего сына, который остался голодным в детской городской больнице № 3. Подробности там неприятные. Во всех случаях мнения горожан разнятся.

Параллельно с жалобами мы рассказывали и статистику отрасли здравоохранения. Выяснилось, что региону не хватает почти тысячи врачей и около 900 специалистов среднего медперсонала. Впрочем, есть и хорошие новости в сфере медицины. Удачная история спасения пациентки:

Удалили 15 килограммов. Омичка жила с огромной опухолью несколько лет
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Погода в Омске сегодня

После затяжных снегопадов омичи все чаще жалуются на уборку снега. Официальные проверки прошли в Ленинском округе. После этого горожане из других частей города массово начали задавать вопросы: когда же снег и наледь уберут на их улице.

Тем временем синоптики опубликовали свежий прогноз погоды. Спойлер: дорожникам рано расслабляться. А к вечеру 15 января региональная ГИБДД выпустила и вовсе страшное предупреждение — снегопад, будьте осторожны!

Омичи отчаиваться не привыкли, а вот к капризам погоды — вполне. Один из жителей региона несмотря на обстановку вокруг, сам залил каток… в огороде за домом. Не жизнь, а сказка!

#Общество#Город#Происшествия#Омск#Омская область#Павлоградский район#Ухудшение погоды#Следственный комитет#Мэрия#Соцсети#Мороз#ЧП#Метель#Смерть#ГУ МЧС по Омской области
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