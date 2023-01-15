Четыре смерти на пожаре, проблемы здравоохранения и каток в огороде. Воскресный Омск

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Сегодня ночью огонь унес жизни матери и троих дочерей. Загорелся частный дом в деревне Белоусовка. Возбуждено уголовное дело. Уже известны подробности пожара, детали из жизни семьи и последствия для всего региона. Все в нашем материале:
Также загорелся автомобиль в Называевском районе. «Жигули» стоял в гараже, обошлось без пострадавших. Тем временем в региональном МЧС представили устрашающую аналитику по пожарам из-за сигарет — читайте внимательно.
Омичи в соцсетях несколько раз пожаловались на разные медицинские учреждения. Так, одна женщина рассказала, как за обедом в инфекционной больнице ей попался гвоздь в куске хлеба. Другая омичка поведала историю своего сына, который остался голодным в детской городской больнице № 3. Подробности там неприятные. Во всех случаях мнения горожан разнятся.
Параллельно с жалобами мы рассказывали и статистику отрасли здравоохранения. Выяснилось, что региону не хватает почти тысячи врачей и около 900 специалистов среднего медперсонала. Впрочем, есть и хорошие новости в сфере медицины. Удачная история спасения пациентки:
После затяжных снегопадов омичи все чаще жалуются на уборку снега. Официальные проверки прошли в Ленинском округе. После этого горожане из других частей города массово начали задавать вопросы: когда же снег и наледь уберут на их улице.
Тем временем синоптики опубликовали свежий прогноз погоды. Спойлер: дорожникам рано расслабляться. А к вечеру 15 января региональная ГИБДД выпустила и вовсе страшное предупреждение — снегопад, будьте осторожны!
Омичи отчаиваться не привыкли, а вот к капризам погоды — вполне. Один из жителей региона несмотря на обстановку вокруг, сам залил каток… в огороде за домом. Не жизнь, а сказка!