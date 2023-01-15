Четыре смерти на пожаре, проблемы здравоохранения и каток в огороде. Воскресный Омск

Омичи в соцсетях несколько раз пожаловались на разные медицинские учреждения. Так, одна женщина рассказала, как за обедом в инфекционной больнице ей попался гвоздь в куске хлеба. Другая омичка поведала историю своего сына, который остался голодным в детской городской больнице № 3. Подробности там неприятные. Во всех случаях мнения горожан разнятся.