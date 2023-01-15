43% омичей считают разницу в пенсионном возрасте дискриминацией мужчин

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
У мужчин и женщин в России пятилетняя разница выхода на пенсию. 43% мужчин в Омске считают данный факт дискриминацией, выяснил в ходе опроса сервис по поиску работы SuperJob.
В целом 39% омичей считают, что пенсионный возраст ущемляет права мужчин. Из них 43% — это мужчины, чаще всего моложе 34 лет.
50% опрошенных омичей отрицают дискриминацию, большинство из них — женщины. Они также говорят о более высоком заработке противоположного пола и меньшем времени на семейные заботы.
Примечательно, 30% омичек до 34 лет выступили за одинаковый пенсионный возраст. А среди женщин старше 45 лет такой точки зрения придерживаются лишь 19% респондентов.