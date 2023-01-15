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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

43% омичей считают разницу в пенсионном возрасте дискриминацией мужчин

Сегодня, 12:34
Фото: 1MI
иллюстрация
На языке цифр с жителями нашего региона поговорили аналитики.

У мужчин и женщин в России пятилетняя разница выхода на пенсию. 43% мужчин в Омске считают данный факт дискриминацией, выяснил в ходе опроса сервис по поиску работы SuperJob.

В целом 39% омичей считают, что пенсионный возраст ущемляет права мужчин. Из них 43% — это мужчины, чаще всего моложе 34 лет.

50% опрошенных омичей отрицают дискриминацию, большинство из них — женщины. Они также говорят о более высоком заработке противоположного пола и меньшем времени на семейные заботы.

Примечательно, 30% омичек до 34 лет выступили за одинаковый пенсионный возраст. А среди женщин старше 45 лет такой точки зрения придерживаются лишь 19% респондентов.

#Общество#Новости#Экономика#Омская область#Омск#Россия#Опрос#Пенсионеры
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