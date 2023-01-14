Выигрышные стратегии омичей: прогулять школу, чтобы больше зарабатывать

Портал по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически-активного населения Омска с 5 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Выяснилось, что омичи, которые иногда позволяли себе прогулять школу, зарабатывают больше.



Бывшие злостные прогульщики нашлись среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и главных бухгалтеров. Среди главных бухгалтеров 8% частенько пропускали занятия без веской причины. 27% главных бухгалтеров позволяли себе такую вольность иногда. Среди руководителей тех, кто злостно игнорировал обучение в школе оказалось 6%, а тех, кто иногда позволял себе расслабиться — 44%. Больше всего злостных прогульщиков нашлось среди системных администраторов, 14% опрошенных поход в школу часто заменяли на что-то другое.