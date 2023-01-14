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Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

Выигрышные стратегии омичей: прогулять школу, чтобы больше зарабатывать

Сегодня, 03:33
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске посчитали заработки бывших злостных прогульщиков

Опрос показал, что представители самых оплачиваемых сфер омского рынка труда раньше прогуливали школу.

Портал по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически-активного населения Омска с 5 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Выяснилось, что омичи, которые иногда позволяли себе прогулять школу, зарабатывают больше.

Бывшие злостные прогульщики нашлись среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и главных бухгалтеров. Среди главных бухгалтеров 8% частенько пропускали занятия без веской причины.  27%  главных бухгалтеров позволяли себе такую вольность иногда. Среди руководителей тех, кто злостно игнорировал обучение в школе оказалось 6%, а тех, кто иногда позволял себе расслабиться —  44%. Больше всего злостных прогульщиков нашлось среди системных администраторов, 14% опрошенных поход в школу часто заменяли на что-то другое.

51% опрошенных в целом признал, что позволял себе прогулять занятия. Каждый двадцатый делал это часто, а еще 46% — иногда. Среди мужчин прогульщиков оказалось больше, чем среди женщин. Выяснилось, что поколение, кому сейчас до 24 лет — более ответственные, чем те, кому за 45.  Нынешняя молодежь пропускала школу без веских причин реже.

Омичи, у кого сейчас зарплаты больше 80 тыс. рублей, прогуливали школу больше, чем те, чей заработок ниже. Как предположили специалисты, проводившие опрос, разгадка такого феномена может крыться в том, что прогульщики с детства научились расставлять приоритеты и не «загонять» себя на учебе.

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#Дарья Зыкова#Омск#Экономика#Статистика#Новости#Омская область#Опрос#Высокооплачиваемая работа#Заработок
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