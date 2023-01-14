«Вернись, я все прощу». В Омской области увеличили пособие для возвращающихся

Ранее по программе выплачивали единовременные подъемные в размере 12 тыс. рублей для участника и по 6 тыс. рублей для каждого члена семьи. Теперь Основная выплата составит 13 тыс. рублей, а на членов семьи — 6,5 тыс. рублей. Программой предусмотрена компенсация расходов на оплату жилья по договору найма для возвращающихся «семьянинов» с детьми. Раньше максимальная сумма компенсации составляла 38 тыс. рублей, теперь «лимит» подняли до 45 тыс. рублей.