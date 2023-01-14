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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

«Вернись, я все прощу». В Омской области увеличили пособие для возвращающихся

Сегодня, 10:58
Фото: 1MI
иллюстрация

Возвращающимся по специальной программе омичам заплатят около 100 тысяч рублей

В Омскую область «заманивают» людей деньгами. Единовременное пособие увеличили для возвращающихся соотечественников до 13 тыс. рублей на участника программы и до 6,5 тыс. рублей — на каждого члена семьи. Предусмотрена компенсация за съем жилья и «бонус» за востребованную профессию.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о принятом решении на заседании 13 января. Кабинет министров увеличил размер пособий для соотечественников, возвращающихся в регион по программе переселения.

Программа работает с 2009 года. По данным министерства труда и социального развития за это время в регион вернулись из зарубежья более 47 тыс. человек. В их числе 2,8 тыс. за прошедший год.

Ранее по программе выплачивали единовременные подъемные в размере 12 тыс. рублей для участника и по 6 тыс. рублей для каждого члена семьи. Теперь Основная выплата составит 13 тыс. рублей, а на членов семьи — 6,5 тыс. рублей. Программой предусмотрена компенсация расходов на оплату жилья по договору найма для возвращающихся «семьянинов» с детьми. Раньше максимальная сумма компенсации составляла 38 тыс. рублей, теперь «лимит» подняли до 45 тыс. рублей.

Также соотечественникам, имеющим востребованную специальность в сферах здравоохранения, образования или сельского хозяйства, выплачивалось 50 тыс. рублей, теперь этот вид выплаты увеличили до 60 тыс. рублей.

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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Экономика#Демография#Новости#Омская область#Пособия#Выплаты#Переселение соотечественников#Правительство Омской области#Минтруд
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