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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

В вечернем ДТП на трассе в Омской области пострадали трое детей

Сегодня, 06:22
Фото: Пресс-служба УМВД Омской области
Женщина двигалась по трассе Омск-Тюмень и на обгоне въехала во встречную машину.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о вечернем ДТП на трассе Тюмень — Омск, в котором пострадали две девочки погодки 12 и 13 лет, а также 4-летний мальчик.

Сообщение об аварии поступило в 17:30, прибывшие сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что 55-летняя женщина за рулем автомобиля Honda двигалась по трассе в сторону Тюмени, пошла на обгон, но допустила столкновение на встречной полосе с автомобилем Kia, в котором находились дети. За рулем был 32-летний мужчина.

Оба водителя и несовершеннолетние пассажиры Kia доставлены в больницу. Окончательно все обстоятельства сотрудники полиции установят после проверки.

Фото: Пресс-служба УМВД Омской области
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#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Происшествия#Дети#Новости#Омская область#Пострадали дети#Федеральная трасса
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