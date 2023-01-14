В вечернем ДТП на трассе в Омской области пострадали трое детей

Сообщение об аварии поступило в 17:30, прибывшие сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что 55-летняя женщина за рулем автомобиля Honda двигалась по трассе в сторону Тюмени, пошла на обгон, но допустила столкновение на встречной полосе с автомобилем Kia, в котором находились дети. За рулем был 32-летний мужчина.