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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова

Сегодня, 12:43
Фото: кадр фильма Морозко
Об уходе актрисы сообщил директор театра «Ленком». Прощание состоится в театре, 17 января.

Народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» сегодня ушла из жизни в больнице, как сообщил изданию ТАСС директор театра «Ленком Марка Захарова».

Легенде советского театра и кинематографа было 79 лет. Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирской АССР, в Белебее. В спектаклях играла со школьной скамьи при Московском театре им. Станиславского. Сниматься в кино начала с 1964 года. За жизнь сыграла более чем в 40 кинокартинах.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Инны Чуриковой, а также всему скорбящему культурному сообществу.

#Дарья Зыкова#Некролог#Новости#Россия#Инна Чурикова#Кинематограф#Театр#Народная артистка СССР
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