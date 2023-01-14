Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова

Легенде советского театра и кинематографа было 79 лет. Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирской АССР, в Белебее. В спектаклях играла со школьной скамьи при Московском театре им. Станиславского. Сниматься в кино начала с 1964 года. За жизнь сыграла более чем в 40 кинокартинах.