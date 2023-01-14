Омские журналисты отпраздновали День печати подведением итогов конкурса мастерства

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что в честь профессионального праздника журналистов в Конгресс-холле поздравил губернатор. Он пожелал омичам творческих успехов и высоких достижений, а также вручил почетные грамоты и благодарственные письма от правительства Омской области за вклад в информационную политику региона и освещение значимых событий.