Омские журналисты отпраздновали День печати подведением итогов конкурса мастерства

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что в честь профессионального праздника журналистов в Конгресс-холле поздравил губернатор. Он пожелал омичам творческих успехов и высоких достижений, а также вручил почетные грамоты и благодарственные письма от правительства Омской области за вклад в информационную политику региона и освещение значимых событий.
Подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства, который проводит омский Союз журналистов. Губернатор вручил юбилейную медаль «200 лет Омской области» руководителю пресс-центра МКР-Медиа Светлане Гетман и работнице регионального центра по связям с общественностью Татьяне Капустиной.
Также журналистов и сотрудников пресс-служб поздравил генеральный директор омского НПЗ Олег Белявский и зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневский, он вручил особую награду: почетного знака Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» удостоилась главный редактор газеты «Маяк» Любинского муниципального района Ирина Малмыго.
Праздничная дата отсылает ко дню первого издания российской газеты «Ведомости», основанной указом Петра I, отмечают профессиональный праздник работники СМИ с 1991 года.