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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Омичи делятся в соцсетях заветными местами, где еще остались детские жаропонижающие

Сегодня, 04:49
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи в соцсетях активно обсуждают пропажу лекарств первой необходимости с прилавков

В дефиците оказались привычные для омских мам жаропонижающие и антибиотики. Родительницы делятся в соцсетях заветными адресами, где еще можно «урвать» привычные сиропы от температуры.
 

В сообществе «Омск ВК» опубликовали жалобу омички на дефицит жизненно-необходимых препаратов для детей в аптеках. Она рассказала, что невозможно заказать лекарства, не то, что найти в наличии.

«Ребенок и я сильно заболели, а антибиотиков, что выписывают все врачи, нет абсолютно нигде. Либо можно найти одну пачку на другом конце города и лететь туда с температурой, сломя голову. Нет ни амоксиклава, ни флемоксина, нурофена детского, панадола, бруфики и других сиропов. Нет абсолютно ничего! На заказ — пишет „на складах пусто“. В „аптека-справка“ если где-то и светится наличие, то при прозвоне — пусто», — поделилась женщина, приложив к публикации скриншоты сервиса по поиску лекарств.
Фото: скриншот сообщества Омск ВК

Омичи в комментариях активно начали рассказывать об аналогичной проблеме и делиться советами. Подсказывали друг другу, чем можно заменить исчезнувший детский сироп «Нурофен», где найти пропавшие «фосфоглив», «цефекон» и «панадол». Жаловались на отсутствие раствора для жестких линз и хвастались «уловами».

Фото: скриншот сообщества Омск ВК

Напомним, еще в ноябре Минздрав поручил регионам запасаться лекарствами на 4 месяца вперед, касалось это предупреждение медицинских организаций и госаптек

Омские больницы и госаптеки обязали запасаться лекарствами на 4 месяца вперед
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Дети#Новости#Омская область#Лекарства#Жизненно важные лекарства#Дефицит
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