Омичи делятся в соцсетях заветными местами, где еще остались детские жаропонижающие

В сообществе «Омск ВК» опубликовали жалобу омички на дефицит жизненно-необходимых препаратов для детей в аптеках. Она рассказала, что невозможно заказать лекарства, не то, что найти в наличии.

«Ребенок и я сильно заболели, а антибиотиков, что выписывают все врачи, нет абсолютно нигде. Либо можно найти одну пачку на другом конце города и лететь туда с температурой, сломя голову. Нет ни амоксиклава, ни флемоксина, нурофена детского, панадола, бруфики и других сиропов. Нет абсолютно ничего! На заказ — пишет „на складах пусто“. В „аптека-справка“ если где-то и светится наличие, то при прозвоне — пусто», — поделилась женщина, приложив к публикации скриншоты сервиса по поиску лекарств.