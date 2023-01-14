Омичам рассказали, под что отдадут землю на 7 крупных городских участках

Пресс-служба администрации Омска опубликовала список земельных участков, которые через начавшийся аукцион попадут под аренду на конкретные цели.

Аукцион на право заключить договор проводит департамент архитектуры и градостроительства. Самым крупным лотом выставили землю на ул. Перелета, на Левобережье. Площадь 4814 кв. м. отдадут под жилую многоэтажку.

1 725 кв. м. отдадут под строительство складской площадки с помещением на ул. 1-я Лесоперевалка, тоже на левом берегу Иртыша.