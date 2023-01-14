Омичам рассказали, под что отдадут землю на 7 крупных городских участках

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Пресс-служба администрации Омска опубликовала список земельных участков, которые через начавшийся аукцион попадут под аренду на конкретные цели.
Аукцион на право заключить договор проводит департамент архитектуры и градостроительства. Самым крупным лотом выставили землю на ул. Перелета, на Левобережье. Площадь 4814 кв. м. отдадут под жилую многоэтажку.
1 725 кв. м. отдадут под строительство складской площадки с помещением на ул. 1-я Лесоперевалка, тоже на левом берегу Иртыша.
В Октябрьском округе на ул. З-я Молодежная сдадут в аренду 8 642 кв. м., предназначение которых — обслуживание железной дороги.
На ул. Пристанционной в Центральном округе выставят участок на 596 кв. м. для строительства объекта коммунального обслуживания.
Еще один склад с площадкой предлагают построить на земельном участке площадью 1 838 кв. м. на ул. 1-й Ленинградской в Ленинском округе.
Прием заявок стартовал 12 января и продолжится вплоть до 10 февраля, победителей определят 13 февраля.
Напомним, совсем недавно получила одобрение первая очередь строительства многоэтажного жилого дома от «Брусники», многолетняя запланированная стройка прошла первую экспертизу.