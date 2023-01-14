Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Омичам рассказали, под что отдадут землю на 7 крупных городских участках

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске сдадут в аренду под строительство крупные земельные участки

«Кусочки» Омска временно отдадут под строительство многоэтажек, автомобильных моек и складов. На арендный аукцион выставят 7 участков.

Пресс-служба администрации Омска опубликовала список земельных участков, которые через начавшийся аукцион попадут под аренду на конкретные цели. 

Аукцион на право заключить договор проводит департамент архитектуры и градостроительства. Самым крупным лотом выставили землю на ул. Перелета, на Левобережье. Площадь 4814 кв. м. отдадут под жилую многоэтажку.

1 725 кв. м. отдадут под строительство складской площадки с помещением на ул. 1-я Лесоперевалка, тоже на левом берегу Иртыша.

Два участка в «Нефтяниках»: 1 641 кв. м. под строительство дорожного сервиса на ул. Нефтезаводской и 1 022 кв. м. для СТО или автомобильной мойки.

В Октябрьском округе на ул. З-я Молодежная сдадут в аренду 8 642 кв. м., предназначение которых — обслуживание железной дороги. 

На ул. Пристанционной в Центральном округе выставят участок на 596 кв. м. для строительства объекта коммунального обслуживания. 

Еще один склад с площадкой предлагают построить на земельном участке площадью 1 838 кв. м. на ул. 1-й Ленинградской в Ленинском округе. 

Прием заявок стартовал 12 января и продолжится вплоть до 10 февраля, победителей определят 13 февраля. 

Напомним, совсем недавно получила одобрение первая очередь строительства многоэтажного жилого дома от «Брусники», многолетняя запланированная стройка прошла первую экспертизу.

Стройка десятилетия. В Омске первый дом «Брусники» прошел экспертизу
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Город#Экономика#Строительство#Новости#Департамент архитектуры#Аукцион#Мэрия#Аренда земли
Подпишитесь
В омском «Евромеде» сменилось руководство
Вчера, 05:03
Омичи делятся в соцсетях заветными местами, где еще остались детские жаропонижающие
Сегодня, 04:49
Погода изменит окончательный список купелей на Крещение в Омской области
Вчера, 11:23
Новый срок за старые преступления. Омича осудили за мошенничество 15-летней давности
Сегодня, 06:00
Как коммунальные службы убирают снег в Омске
Сегодня, 05:30
Выигрышные стратегии омичей: прогулять школу, чтобы больше зарабатывать
Сегодня, 03:33