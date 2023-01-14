Новый срок за старые преступления. Омича осудили за мошенничество 15-летней давности

Следствие доказало, что Чижов выманивал деньги у предпринимателей под предлогом оплаты участия в строительстве торгово-офисных центров. Он показывал «инвесторам» участки, на которых, якобы, вместо гаражей и пустырей должны скоро строиться центры. Уверял, что на участки готовится документация, и строительные работы вот-вот начнутся. По такой схеме он выманил 10 млн рублей у двоих бизнесменов.

Еще он промышлял «сделками» на поставку из Тюменской области топлива для двух омских организаций, занимающихся торговлей нефтепродуктами. Так мужчина выманил более 2 млн рублей на «транспортные расходы». Конечно, ни к какому «топливу» он отношения не имел.