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Новый срок за старые преступления. Омича осудили за мошенничество 15-летней давности

Сегодня, 06:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич отправится в колонию строгого режима за преступления 15-летней давности

Многомиллионное мошенничество в начале 2000-х «потянуло» на 4,5 года колонии строгого режима. Омич получил приговор и подал апелляцию.

На сайте Куйбышевского районного суда обновилась карточка дела с обвинительным приговором для омича Михаила Чижова, который в 2007–2009 годах обманул на 10 млн рублей омских предпринимателей. По приговору он получил 4,5 года в колонии строгого режима, но обе стороны сразу же направили обжалование.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что 50-летний омич ранее уже был судим за аналогичные преступления. Теперь же его обвиняли по трем эпизодам ч.4 ст. 159 УК РФ «мошенничество», за деяния пятнадцатилетней давности.

Следствие доказало, что Чижов  выманивал деньги у предпринимателей под предлогом оплаты участия в строительстве торгово-офисных центров. Он показывал «инвесторам» участки, на которых, якобы, вместо гаражей и пустырей должны скоро строиться центры. Уверял, что на участки готовится документация, и строительные работы вот-вот начнутся. По такой схеме он выманил 10 млн рублей у двоих бизнесменов. 

Еще он промышлял «сделками» на поставку из Тюменской области топлива для двух омских организаций, занимающихся торговлей нефтепродуктами. Так мужчина выманил более 2 млн рублей на «транспортные расходы». Конечно, ни к какому «топливу» он отношения не имел. 

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#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Уголовное дело#Новости#Мошенничество#Приговор суда#Апелляция
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