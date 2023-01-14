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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Нашли, кто починит ТЭЦ, благоустроили ТРЦ ларьками, а дороги тракторами. Омск сегодня

Сегодня, 14:33
Фото: Город55
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Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Компания «ТГК-11» нашла подрядчика на ремонт трех ТЭЦ. Заказ ушел с молотка за 531,8 млн рублей московской компании «Кварц Групп», принадлежащей тому же холдингу, что и «ТГК-11». Масштабный ремонт планируют начать с марта и завершить к 31 декабря 2023 года.

Нашли исполнителя. Весной в Омске собираются начать ремонт трех ТЭЦ
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Новость № 2. Омичам рассказали, куда жаловаться на неочищенные от снега улицы, и что именно будет считаться нарушением нормативов. 5 метров вокруг для остановок, 10 метров — от киосков, павильонов, нежилых зданий с заборами, притом, ответственность несут собственники. Для общепита радиус еще больше — 20 метров. При этом собранный снег собственники должны самостоятельно вывозить на специальные полигоны в срок не позднее 3 часов. Иначе штраф. За уборку придомовой территории отвечает ТСЖ или управляющая компания, а за неубранные междворовые кварталы и магистрали отвечает уже мэрия.

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Новость № 3. В Омске решили перегородить проход к торговому центру. Новая группа павильонов появилась у ТРЦ «Кристалл».  Возможно, здесь откроется крытая муниципальная ярмарка, а может, и «микрозаймы», вытесненные с противоположной стороны после переноса остановки. Время покажет, кому достанется проходимое «подножье Кристалла». Киосков много, места хватит на всех.

Благоустройство из 90-ых. В Омске строят вереницу киосков у «подножия» ТРЦ
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