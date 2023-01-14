Новость № 2. Омичам рассказали, куда жаловаться на неочищенные от снега улицы, и что именно будет считаться нарушением нормативов. 5 метров вокруг для остановок, 10 метров — от киосков, павильонов, нежилых зданий с заборами, притом, ответственность несут собственники. Для общепита радиус еще больше — 20 метров. При этом собранный снег собственники должны самостоятельно вывозить на специальные полигоны в срок не позднее 3 часов. Иначе штраф. За уборку придомовой территории отвечает ТСЖ или управляющая компания, а за неубранные междворовые кварталы и магистрали отвечает уже мэрия.