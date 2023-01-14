Нашли исполнителя. Весной в Омске собираются начать ремонт трех ТЭЦ

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Ремонтировать будут с марта по конец декабря 2023 года котельные, турбинные и вспомогательные цеха на ТЭЦ-3, 4 и 5. Отремонтируют как задвижки высокого давления, так и стены с лестницами. Фильтры, газопроводы, теплоизоляция — каких только наименований нет в проектах. Работы предстоят глобальные. Самое «маленькое» техническое задание по ремонту ТЭЦ-3 расположилось на 263 листах, а описание будущего ремонта ТЭЦ-5 заняло 671 лист.
Аукцион выиграла компания «Кварц Групп», контракт с ними заключат по начальной цене, за 531,8 млн рублей. И заказчик АО «ТГК-11», и исполнитель входят в холдинг «Интер РАО».
Напомним, в эту зиму омичи столкнулись с холодом в квартирах не только там, где проблемы обнаруживались еще в прошлые отопительные сезоны, но и в тех квартирах, где прежде все было в порядке. Генпрокурор Краснов во время визита в Омск охарактеризовал подготовку к зимнему сезону в регионе как «полностью проваленное направление».