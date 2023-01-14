Нашли исполнителя. Весной в Омске собираются начать ремонт трех ТЭЦ

Напомним, в эту зиму омичи столкнулись с холодом в квартирах не только там, где проблемы обнаруживались еще в прошлые отопительные сезоны, но и в тех квартирах, где прежде все было в порядке. Генпрокурор Краснов во время визита в Омск охарактеризовал подготовку к зимнему сезону в регионе как «полностью проваленное направление».