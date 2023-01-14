Четверо омичей оказались в больнице после утреннего ДТП в «Нефтяниках»

Приехавшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 31-летний водитель Chevrolet около дома № 39 на ул. Доковской не справился с управлением, выехал на «встречку», где и допустил столкновение с автомобилем Renault, за рулем которого находился 56-летний мужчина.