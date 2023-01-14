Четверо омичей оказались в больнице после утреннего ДТП в «Нефтяниках»

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что сегодня в 08:20 поступила информация о ДТП с пострадавшими.
Приехавшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 31-летний водитель Chevrolet около дома № 39 на ул. Доковской не справился с управлением, выехал на «встречку», где и допустил столкновение с автомобилем Renault, за рулем которого находился 56-летний мужчина.
В ДТП пострадали четверо человек — 25-летний пассажир Renault и трое пассажиров Chevrolet — две женщины 28 и 39 лет и 2-летняя девочка. Они доставлены в медицинское учреждение.
Окончательно выяснят все обстоятельства и причины аварии в ходе проверки. Напомним, вчера вечером в ДТП на трассе Омск — Тюмень пострадало трое детей.