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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Четверо омичей оказались в больнице после утреннего ДТП в «Нефтяниках»

Сегодня, 08:32
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области
В ДТП пострадал маленький ребенок и трое взрослых. В Омске столкнулись Chevrolet и Renault.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что сегодня в 08:20 поступила информация о ДТП с пострадавшими.

Приехавшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 31-летний водитель Chevrolet около дома № 39 на ул. Доковской не справился с управлением, выехал на «встречку», где и допустил столкновение с автомобилем Renault, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

В ДТП пострадали четверо человек — 25-летний пассажир Renault и трое пассажиров Chevrolet — две женщины 28 и 39 лет и 2-летняя девочка. Они доставлены в медицинское учреждение.

Окончательно выяснят все обстоятельства и причины аварии в ходе проверки. Напомним, вчера вечером в ДТП на трассе Омск — Тюмень пострадало трое детей.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области
В вечернем ДТП на трассе в Омской области пострадали трое детей
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Омск#ДТП#Авария#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми
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