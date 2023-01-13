Высоцкий: Я не могу желать своей стране поражения и называть свой народ фашистами

Актер подчеркнул, что свои позиции высказывать можно, но необходимо слушать обе стороны, так как там тоже есть порядочные люди, а не только «психически нездоровые». Он также отметил, что лично подобных заявлений от Гребенщикова* не слышал, а если кто-то собирает деньги на помощь Украине — это его личное дело.