Высоцкий: Я не могу желать своей стране поражения и называть свой народ фашистами

Posted 13 января 15:13
Published 13 января 15:13
Modified 13 января 15:18
Updated 13 января 15:18
Он прокомментировал слова известного советского и российского музыканта Бориса Гребенщикова*, назвавшего россиян, поддерживающих СВО, «психически больными фашистами». Высоцкий заявил, что лучше не обращать внимания на подобные высказывания, так как такие мысли возникают не только у Гребенщикова, но и у множества других людей, и это — страшный раскол. Об этом пишет Pravda.Ru.
Актер подчеркнул, что свои позиции высказывать можно, но необходимо слушать обе стороны, так как там тоже есть порядочные люди, а не только «психически нездоровые». Он также отметил, что лично подобных заявлений от Гребенщикова* не слышал, а если кто-то собирает деньги на помощь Украине — это его личное дело.
«Взаимные обвинения лишь подливают масла в огонь, которого и так достаточно в данной ситуации», — подытожил Никита Высоцкий, добавив, что всегда относился к Гребенщикову* уважительно, но при этом не собирается отказываться от того, что он россиянин, а также не может желать своей стране поражения и называть свой народ психически нездоровыми фашистами».
* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.