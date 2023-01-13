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Posted 13 января 15:13

Published 13 января 15:13

Modified 13 января 15:18

Updated 13 января 15:18

Высоцкий: Я не могу желать своей стране поражения и называть свой народ фашистами

13 января 15:13
Советский и российский актёр театра и кино, режиссер, сценарист, директор музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий высказался по поводу ситуации, которая складывается вокруг специальной военной операции (СВО) в сфере шоу-бизнеса.

Он прокомментировал слова известного советского и российского музыканта Бориса Гребенщикова*, назвавшего россиян, поддерживающих СВО, «психически больными фашистами». Высоцкий заявил, что лучше не обращать внимания на подобные высказывания, так как такие мысли возникают не только у Гребенщикова, но и у множества других людей, и это — страшный раскол. Об этом пишет Pravda.Ru.

Актер подчеркнул, что свои позиции высказывать можно, но необходимо слушать обе стороны, так как там тоже есть порядочные люди, а не только «психически нездоровые». Он также отметил, что лично подобных заявлений от Гребенщикова* не слышал, а если кто-то собирает деньги на помощь Украине — это его личное дело.

«Взаимные обвинения лишь подливают масла в огонь, которого и так достаточно в данной ситуации», — подытожил Никита Высоцкий, добавив, что всегда относился к Гребенщикову* уважительно, но при этом не собирается отказываться от того, что он россиянин, а также не может желать своей стране поражения и называть свой народ психически нездоровыми фашистами».

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

#Культура
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