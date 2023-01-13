Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

«Выкинуть, как тряпку». В Омске возобновят поиски живодера, выкинувшего кошку из окна

Сегодня, 08:13
Фото: Город55
У кошки не было и шанса выжить после падения.

Неравнодушные жильцы 16-ти этажного дома по улице Лукашевича, 12а всеми способами пытаются найти живодера, выбросившего кошку из своего окна.

Жестокое событие произошло 7 января 2023 года, в этот же день очевидцы произошедшего написали коллективное заявление в полицию. На сегодняшний момент омичи распространяют эту информацию, чтобы о деле не забыли и виновник был наказан в полной мере.

«Соседи решили идти до конца. И, если будет нужна экспертиза, собрать на нее деньги. Жить и знать, что рядом живет такой человек. Выкинуть кошку, как тряпку. Кошка умерла на руках парня, жильца дома», — поделилась с редакцией Города55 омичка.

Напомним, что ранее об этом жестоком случае уже сообщали — В Омске кошку сбросили с окна 16-этажки.

Издевался над питомцем. Жестокий омич отрезал домашней кошке хвост
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Россия#Живодеры#Заявление
Подпишитесь
В омском «Евромеде» сменилось руководство
Сегодня, 05:03
Экс-глава омской полиции: «Главная достопримечательность Омска — это интимные салоны»
Вчера, 04:09
Камера. Мотор. Свадьба. Омичи выиграли в свадебном телешоу деньги на путешествие
Сегодня, 08:43
Новая напасть. В Омской области спрогнозировали замену штаммов гриппа
Сегодня, 09:00
Новая напасть. В Омской области спрогнозировали замену штаммов гриппа
Сегодня, 09:00