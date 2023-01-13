«Выкинуть, как тряпку». В Омске возобновят поиски живодера, выкинувшего кошку из окна

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Неравнодушные жильцы 16-ти этажного дома по улице Лукашевича, 12а всеми способами пытаются найти живодера, выбросившего кошку из своего окна.
Жестокое событие произошло 7 января 2023 года, в этот же день очевидцы произошедшего написали коллективное заявление в полицию. На сегодняшний момент омичи распространяют эту информацию, чтобы о деле не забыли и виновник был наказан в полной мере.
«Соседи решили идти до конца. И, если будет нужна экспертиза, собрать на нее деньги. Жить и знать, что рядом живет такой человек. Выкинуть кошку, как тряпку. Кошка умерла на руках парня, жильца дома», — поделилась с редакцией Города55 омичка.
Напомним, что ранее об этом жестоком случае уже сообщали — В Омске кошку сбросили с окна 16-этажки.