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Posted 13 января 2023, 08:13

Published 13 января 2023, 08:13

Modified 30 января 2023, 18:37

Updated 30 января 2023, 18:37

«Выкинуть, как тряпку». В Омске возобновят поиски живодера, выкинувшего кошку из окна

«Выкинуть, как тряпку». В Омске возобновят поиски живодера, выкинувшего кошку из окна

13 января 2023, 08:13
Фото: Город55
У кошки не было и шанса выжить после падения.

Неравнодушные жильцы 16-ти этажного дома по улице Лукашевича, 12а всеми способами пытаются найти живодера, выбросившего кошку из своего окна.

Жестокое событие произошло 7 января 2023 года, в этот же день очевидцы произошедшего написали коллективное заявление в полицию. На сегодняшний момент омичи распространяют эту информацию, чтобы о деле не забыли и виновник был наказан в полной мере.

«Соседи решили идти до конца. И, если будет нужна экспертиза, собрать на нее деньги. Жить и знать, что рядом живет такой человек. Выкинуть кошку, как тряпку. Кошка умерла на руках парня, жильца дома», — поделилась с редакцией Города55 омичка.

Напомним, что ранее об этом жестоком случае уже сообщали — В Омске кошку сбросили с окна 16-этажки.

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